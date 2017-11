Mediální expertka: Prodej TV Nova otřese televizním trhem. Důležitá bude strategie placených kanálů

Prodej skupiny kolem TV Nova může zásadně ovlivnit celý český televizní trh. Především bude záležet na tom, zda bude Nova nadále volně šířit všechny svoje kanály prostřednictvím pozemního digitálního vysílání, nebo část kanálů zpoplatní. ČTK to dnes řekla mediální expertka a majitelka distribuční firmy Axocom Erika Luzsicza.



Agentura Reuters uvedla, že čínská energetická a investiční skupina CEFC a česko-slovenská finanční skupina Penta Investments chtějí koupit od americké mediální firmy Time Warner její podíl ve společnosti Central European Media Enterprises (CME), která vlastní Novu.



"Pokud by noví majitelé posunuli alespoň část portfolia do placené části, tak by to nejen mohlo mít dodatečný pozitivní vliv na TV Nova, která by tím mohla ekonomicky posílit, zároveň by to mohlo motivovat určitou část diváků těchto kanálů k objednání placené nabídky. To by vzhledem k chystaným novým technologickým a vysílacím standardům mohlo výrazně pomoci celému trhu tematických kanálů. Díky nárůstu nových předplatitelů by se celý segment mohl dále rozvíjet," podotkla Luzsicza.



Podle jednoho ze zdrojů Rauters by hodnota transakce měla činit 500 milionů eur (10,8 miliardy Kč). Tržní kapitalizace firmy se nyní pohybuje kolem 623 milionů USD (13,5 miliardy Kč). CEFC má na nákup poskytnout hlavní část financí. Akcie CME na pražské burze po zveřejnění informace posílily skoro o pět procent.

Čínská skupina #CEFC a #Penta chtějí koupit mediální skupinu $CETV, tvrdí zdroje #Reuters - https://t.co/aYfYPIGu3z pic.twitter.com/oJ9JqNgdUK — Patria.cz (@PatriaCZ) November 22, 2017

Mluvčí Penty Ivo Mravinac nechtěl na dotaz ČTK informaci komentovat. "Spekulace nekomentujeme," řekl. Již v minulosti se o Pentě jako o jednom z vážných zájemců o Novu hovořilo, podle informací ČTK sice skupina o koupi CME jedná, ale zatím dohodě s Time Warner uzavřena nebyla a ani být nemusí. Podle informací z médií mají o Novu zájem i investiční skupina PPF nebo skupina J&T, ve které by mohla v dohledné době získat 50 procent právě čínská CEFC.



CME působí v šesti zemích střední a východní Evropy. Tahounem jejího zisku jsou aktivity v Česku a Rumunsku. Součástí CME je společnost CET 21, která je držitelem licencí na vysílání televizních stanic Nova, Nova Cinema, Nova Sport, Nova 2, Nova Action, Nova Gold a Nova International.



Penta je středoevropská investiční skupina založená v roce 1994. Působí ve zdravotnictví, finančních službách, výrobě, maloobchodu či na realitním trhu a také v tištěných a internetových médiích v Česku a na Slovensku. Mimo jiné vlastní druhé největší české vydavatelství Vltava Labe Media.



Čínská CEFC loni koupila od Penty pražskou kancelářskou budou Florentinum za 7,6 miliardy Kč a další majetek. V minulosti investovala do mediálních skupin Médea Group a Empresa Media, spolupráci s nimi však již ukončila.



Time Warner vlastní v CME 46,5 procenta akcií s hlasovacími právy. Na základě warrantů, tedy cenných papírů s opcí, které může uplatnit do května 2018, může mít v CME podíl 75 procent.