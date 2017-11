Strategie ČEZ na Slovensku: Decentralizovaná energetika, ústup z prodeje elektřiny i plynu domácnostem

Energetická skupina ČEZ bude na Slovensku rozvíjet takzvanou decentrální energetiku prostřednictvím své dceřiné firmy ČEZ ESCO. Na dnešní konferenci v Bratislavě to oznámili zástupci firmy. Z maloobchodního prodeje elektřiny a plynu domácnostem se ČEZ na Slovensku naopak stahuje.



V oblasti decentrální energetiky se chce firma v zemi zaměřit například na modernizaci teplárenských systémů, výstavbu čistých zdrojů pro výrobu elektřiny a tepla, ekologizaci dopravy a renovaci systémů veřejných osvětlení.



Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš řekl, že v energetice přichází doba generační obměny. "Velké elektrárny v budoucnu doplní řada malých decentrálních výrobních zdrojů, které vyrostou v místě samotné spotřeby. Stojí za tím nejen evropská legislativa, ale i technologický pokrok a požadavky samotných zákazníků, kteří chtějí ekologická a úsporná řešení přizpůsobená přímo jejich konkrétním potřebám," podotkl. Slovensko označil za klíčový trh a vlajkovou loď pro export know-how společnosti ČEZ v této oblasti.



ČEZ by mohl v oblasti poskytování energetických služeb na Slovensku spolupracovat se státem ovládanou plynárenskou společností SPP. "Věřím, že do konce letošního roku budeme umět představit společnou představu našich aktivit," řekl na dnešní konferenci předseda představenstva SPP Ján Valko.



#CEZESCO je v oblasti nové energetiky a těchto řešeních jedničkou na českém i středoevropském trhu a chceme toto své know-how uplatnit i na Slovensku. Ve spolupráci se slovenskými společnostmi nabídneme kompletní řešení energetických potřeb. pic.twitter.com/HhUx5fePgc

— Pavel Cyrani (@pcyrani) November 22, 2017