Jak (ne)vyděláte na mánii kolem bitcoinu

Bitcoin láme jeden rekord za druhým, ethereum mu šlape na paty a investoři jsou v pozoru. Ti, kteří na jednu z kryptokaret již vsadili, se obávají náhlé smrti, ale zároveň doufají v nanebevzetí. Ti, kteří vše pozorují zpovzdálí, s každou další stovkou dolarů za bitcoinovým opaskem litují. KONTEXT i proto nabízí střízlivý pohled na svět kybernetických měn doplněný tipem na nepřímou sázku a komentářem insidera

Bitcoin přešlapuje v okolí hladiny 8 000 dolarů a na trhu opět ožívají spekulace o možné (masivní) korekci. Přesto – nebo možná právě proto – zájem o matku všech kryptoměn narůstá. Zhodnocení o zhruba 800 % za letošní rok láká stále větší počet v podstatě středněproudových, mnohdy nezkušených investorů i množství profesionálních spekulantů, kterým hraje pokračující divoká kryptojízda do karet.

Mnozí uznávaní tržní experti (od hedgeového gurua Raye Dalia po akademického pana bublinu Roberta Shillera) varují před bublinou na trhu s kryptoměnami. Trh má přesto tendenci pozlatit vše, co voní po bitcoinu. V pátek tento abnormál potvrdila jinak celkem nenápadná britská společnost On-Line, jejíž akcie poskočily díky tomu, že do svého názvu zakomponovala magické slůvko blockchain, až o 394 %. Kdo pamatuje hlasité prasknutí internetové bubliny, prožívá zřejmě silné déja vu.

I racionální investoři mají stále častěji náladu to s kryptoměnami zkusit. A ačkoli jsem již léta fanouškem těchto měn, respektive blockchainu, dnes jim vzhledem k situaci a očekávatelné reakci regulátorů doporučuji (v zájmu jejich nervů) zvážit raději nepřímou sázku, konkrétně výrobce čipů TSMC a výrobce grafických karet NVIDIA a AMD, tedy trojici zásobující tím nejpodstatnějším datová centra těžící bitcoin, ethereum a další digitální poklady.

TSMC, největší nezávislý výrobce čipů na světě, nedávno potvrdila, že její příjmy ve třetím čtvrtletí výrazně přiživila poptávka po výbavě tradičně poptávané kryptotěžaři. Podobný signál vyslal i výrobce grafických karet AMD, který po sedmi čtvrtletích, v nichž naplnil či překonal tržní očekávání, nahlásil za třetí čtvrtletí meziroční nárůst příjmů o 74 % (následný propad ceny akcií o 12 % ale připomněl obavy ze závislosti na světě digitálních měn, který stále mnozí investoři považují za tekuté písky).

I nepřímá sázka na probíhající kryptománii je a nejspíše bude adrenalinovou jízdou. I proto jsem se rozhodl oprášit klíčové body z rozhovoru s Markem Palatinusem, legendou bitcoinové komunity známou pod značkou Slush, který jsme pro mou knihu The Evolution of Money spáchali před bezmála třemi lety. To, o čem v souvislosti s bitcoinem tehdy byla řeč, se dnes zdá podobně relevantní jako tehdy.

O vysoké a ještě vyšší volatilitě: Bitcoin jako technologie je pouze nástroj, který se dá použít několika způsoby. Jednou možností je využít ho jako peníze, druhou jsou spekulace. Pro mě bitcoin není o spekulaci, ale na druhou stranu si myslím, že mu neškodí. Pomáhá ho stabilizovat a určit tržní hodnotu. Bitcoin je mladý nástroj a lidé teprve hledají stabilní cenovou hladinu, kde by se mohl vůči běžným měnám pohybovat. Obrovské cenové výkyvy už tu byly. Já pamatuji růst k jednomu dolaru a následný pád na 50 centů. Tehdy spousta lidí předpovídala, že končíme. Těch bublin pravděpodobně ještě několik uvidíme.

O hrozbě nepřátelského převzetí: Ve chvíli, kdy má někdo v podstatě neomezený rozpočet, třeba tajné služby nebo centrální banky, monopol nebo kontrolu nad bitcoinem získat může. V důsledku je to nicméně jen o míře pravděpodobnosti. Něco podobného tedy možné je, zda je to ale pravděpodobné, nevím. Vezměme si například záměr čínské národní banky stvořit vlastní centrální měnu. Vydávat decentralizovanou měnu s kontrolovaným oběhem je divné. A že by Čína nechala lidi těžit vlastní měnu, že by nad tím nechtěla mít kontrolu, to se nečeká. Přitom v takovém případě to nemá smysl.

O (možných) světlých zítřcích: I díky tomu, jak často se o potenciálu blockchainu mluví, nebudou nejspíše napříště kryptoměny takovou podivností, pokud jde o společenský rozměr. Bitcoin nakupují i lidé ve zralém věku. Přestávají se bát neznáma, které tato měna dříve představovala. Bitcoin je stále použitelnější a méně démonizovaný. Každým rokem se dramaticky zlepšuje rozpoznávání toho, že projekt již nějakou dobu existuje a že to není nesmysl. To bude pokračovat, a během několika let tak bude bitcoin demytizovaný. Lidé si zvyknou, že tu je a že není potřeba se ho bát.