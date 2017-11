ČEZ uvádí do zkušebního provozu nový blok hnědouhelné elektrárny (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

ČEZ spustil zkušební provoz nového bloku elektrárny v Ledvicích.

Evropské trhy dnes zahájí obchodování růstem.

V Americe je dnes na pořadu dne ohlášení počtu nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti, kde se očekává mírné zlepšení z předchozích 249 tisíc na 240 tisíc. Eurozóna zveřejní údaje ke spotřebitelské důvěře, která by měla lehce zkorigovat z říjnového skoku na desetileté maximum.

V rámci širšího indexu S&P 500 reportuje dnes pouze jediná společnost Deere & Co a na evropském kontinentu budou vyhlašovat výsledky United Utilities, SSP Group či Sage Group.

Analytici Société Générale zvýšili doporučení pro akcie francouzské společnosti Rubis, zabývající se poskytováním služeb pro společnosti zpracovávající ropu a chemické látky, na Koupit.

Obchodování na zámořských trzích

Včerejší obchodování na americkém trhu bylo ve znamení zisků napříč všemi hlavními indexy. Nejširší index S&P 500 a Dow Jones si připsaly shodně po 0,7 % své hodnoty. Nasdaq dosáhl na nová historická maxima, když vzrostl o 1,1 % na zavírací hodnotu 6 862 bodů. V rámci indexu S&P 500 se dařilo především společnostem z oblasti informačních technologií (+1,2 %), zdravotní péče (+0,9 %) a průmyslu (+0,7 %). Na hodnotě ztrácely pouze akcie telekomunikačních firem (-0,5 %).

Trhy v asijsko-pacifickém regionu míří v závěru středečního obchodování směrem vzhůru. Japonský index Nikkei 225 získal 0,5 %, kde největším tahounem byl stejně jako včera energetický sektor (+2,1 %). Jihokorejský idnex roste o 0,4 %, indický si připisuje 0,1 % a malajský 0,2 %. Čínské akcie se v závěru seance pohybují okolo včerejší uzavírací ceny.

ČEZ

Nový blok hnědouhelné elektrárny Ledvice na Teplicku odstartoval zkušební provoz. Ten je plánován na dobu příštích dvou let. Poté by měl přijít na řadu ostrý provoz, který by měl podle stávajících předpokladů trvat do roku 2050. Náklady na výstavbu bloku s výkonem 660 MW dosáhly hodnoty 30 mld. CZK.