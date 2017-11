Forintu se čím dál více nelíbí uvolněná politika MNB

Před blížícím se svátkem v USA se seběhne několik podstatnějších událostí. Kromě toho, že budou zveřejněna americká data za durables (proxy investic), tak promluví dosluhující šéfka Fedu Yellenová a bude zveřejněn zápis z jednání FOMC. Ten může poodhalit, jak vážná je uvnitř Fedu zatím akademická debata o “price-level targeting” (namísto inflačního cílení). Pokud by se ukázalo, že uvnitř Fedu se o něčem takovém opravdu vážněji uvažuje, může to mít dlouhodobě holubičí důsledky pro měnovou politiku, což by teoreticky mohla být negativní zpráva pro dolar.



Kurzy zlotého a forintu divergují, když zatímco polská měna díky silným fundamentům posiluje tak forint dále ztrácí. Medvědí choutky forintu lez vysvětlit chováním MNB, která včera potvrdila, že bude dále pokračovat ve velmi uvolněné měnové politice, která má za cíl nejen stlačit výnosy na krátkém konci křivky. MNB chce jít dále a nekonvenčními nástroji eventuálně ovlivnit i střední a delší segment křivky (poslat tržní sazby níže). To se forintu pochopitelně nelíbí.