Koruna na post-exitovém maximu

Česká koruna dosáhla v průběhu včerejšího pozdního odpoledne nového post-exitového maxima, když se vůči euru posunula pod hranici 25,50. Rostoucí úrokový diferenciál se stává stále větším lákadlem pro zahraniční investory a fakt, že ČNB kurz stále nijak viditelně netrápí, k tomu dále jen přispívá. Trh počítá s dalším růstem úrokových sazeb, i když minimálně z pohledu FRA není pravděpodobnost prosincového zvýšení sazeb příliš vysoká. Do dalšího zasedání bankovní rady se nepochybně dočkáme ještě řady komentářů z ČNB, takže příprava teprve může začít probíhat. V každém případě to vypadá tak, že bankovní rada zřejmě chce zařadit proti prognóze vyšší rychlost. Ta zatím předpokládá, že tříměsíční PRIBOR dosáhne v posledním čtvrtletí v průměru jen 1 %, a to už je nyní docela dost pod trhem.