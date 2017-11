Ranní glosa: ČNB nic nebrání nasadit vyšší rychlost

ČNB zatím její prognóza vychází, minimálně u dvou nejsledovanějších ukazatelů, a sice u inflace a HDP. Do příštího letos už posledního zasedání bude mít bankovní rada k dispozici ještě podrobnosti o růstu ekonomiky ve třetím kvartále (zatím jde stále jen o oficiální bleskový odhad), bude vědět, o kolik vzrostly spotřebitelské ceny v listopadu, a především už budou známa čísla o vývoji mezd, kterým ČNB přikládá rovněž velký význam. Pokud vše bude vycházet, jako doposud, podle nejnovější prognózy centrální banky a zejména, nebude-li nic měnit její výhled pro příští rok, nemusela by ČNB na listopadovém zasedání dělat se sazbami nic.



Alespoň tak to naznačuje zmiňovaná prognóza předpokládající zvýšení sazeb až v prvním čtvrtletí příštího roku. Nicméně bankovní rada není automat, jež musí činit vše přesně v souladu s prognózou. A zvlášť nemusí postupovat podle modelu v době, kdy se úrokové sazby teprve začínají vracet k normálu. Jde tedy pouze o to, jak rychle se k takové, řekněme neutrální, úrovni chce ČNB dostat. A tak při prosincovém rozhodování může jít spíše o to, zda jsou podmínky pro rychlejší postup dostatečně příhodné. Zda případné důsledky tentokrát už třetího zvýšení sazeb třeba příliš nezahýbou korunou, nebo třeba rychle nesrazí domácí poptávku či zabrzdí úvěrovou expanzi atp. To se sice pozná až ex post, a dost často až s větším časovým odstupem, nicméně držet hlavní sazbu na půl procentech v dobách pětiprocentního růstu ekonomiky, solidního růstu mezd při rekordní nabídce volných míst a zejména pak v situaci tříprocentní inflace k zařazení vyšší rychlosti takřka vybízí.





Jak se zdá, obavu nemusí mít ČNB ani v případě koruny . I když její prognózu začne znovu zveřejňovat až od února – takže stále nevíme, kde přesně by ji chtěla vidět – nezdá se, že by jí kurz 25,50 byl na překážku. Tím spíše tak centrální banka může otestovat větší rychlost při návratu sazeb k „normálu“ už v prosinci. A nakonec tuto možnost připustil i guvernér, pro nějž jsou varianty prosinec či únor rovnocenné. Proto začínáme přikládat možnosti ještě jednoho zvýšení úrokových sazeb ještě v letošním roce větší pravděpodobnost. Nakonec prostor tu je, zvlášť když tuzemská centrální banka nemusí brát až takový ohled na extrémně uvolněnou politiku ECB. S určitým nadhledem se dá říct, že díky překoupenosti koruny se volnost rozhodování ČNB jen zvýšila.