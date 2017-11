Helena Horská (Raiffeisenbank): zisky z ČR odchází proto, že zde není přívětivé prostředí

lt;br> Na otázky spojené se současnou hospodářskou situací odpovídá Ing. Helena Horská, Ph.D., vedoucí ekonomického výzkumu v Raiffeisenbank.

Jaký je zásadní rozdíl mezi současným ekonomickým růstem a růstem, který jsme zažili „před krizí“?

Růst ekonomiky je tentokrát postaven na širokém základu. Neroste jen vývoz , ale také spotřeba domácností, kterou ženou vzhůru vyšší příjmy a rekordně nízká nezaměstnanost . Zároveň, roste objem investic do nových technologií ze strany firem.

Co je zásadní pro udržení současného tempa růstu ekonomiky?

Držení kroku s vývojem v automobilovém průmyslu , který je zásadní pro ekonomiku České republiky. Pokud firmy v České republice nebudou dostatečně inovovat své produkty, hrozí, že přijdeme o bohatství, ze kterého se nyní těšíme.

Jak se firmám a státu daří využít současný ekonomický růst?

Pokud jde o stát, na stole stále zůstávají reformy školství, penzijního systému, zdravotnictví a fungování státní správy. Realizace těchto reforem se bohužel stále odkládá a jejich potřeba bagatelizuje. Stejně tak nejsme připraveni na digitalizaci a hrozí, že nám „ujede vlak“ v implementaci nových technologií. V případě firem vidíme pozitivum v podobě toho, že firmy začaly výrazně investovat i bez podpory EU fondů , k čemuž je donutila nejen rostoucí poptávka ze zahraničí, ale také nedostatečná a zastaralá výrobní kapacita v kombinaci s nedostatkem lidí na trhu práce

Je největším problémem firem právě nedostatek pracovní síly?

Je to jeden z hlavních problémů, který firmy zaskočil a jsou tak nuceny narychlo investovat do nových technologií včetně robotizace. I zde však nastává problém, protože ani dodavatelské firmy , které robotické zařízení vyrábí a instalují nemají dostatek lidí. Dalšími negativy, na které si firmy stěžují dlouhodobě, jsou nestabilní právní prostředí, klientelismus, časté změny v daních apod. Pokud jde o daně , v žebříčku podnikatelského klima „Doing Business“ od Světové banky jsme si vloni pohoršili v placení daní, kdy strávíme činnostmi souvisejícími s placením daní v průměru 2448 hodin, zatímco v takovém Lucembursku je to 55 hodin. Stále se tak řadíme mezi byrokratické země zatěžující podnikání administrativou. Zisky vytvořené v ČR odchází z ekonomiky ne proto, že by zde nebylo do čeho investovat, ale proto, že tu není tak přátelské prostředí pro (re) investice

Do jaké míry jsou firmy ohroženy růstem mezd?