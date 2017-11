Konopná revoluce na akciích, v Řecku i u nás?

Mnozí čtenáři jistě zaregistrovali, že naši suchozemští Piráti by chtěli provést významnou změnu v přístupu ke konopí. Rádi by navrhli zákon o jeho regulaci a zdanění, podle jejich odhadů by jeho legalizace státu na daních přinesla 3,2 miliardy Kč. Tento příjem by měl směřovat do zdravotnictví. Tématu konopí se zde občas věnuji i já, protože značně přesahuje i do investiční oblasti: Marihuanové akcie jsou v USA a Kanadě intenzivně probíraným tématem a nyní se dokonce objevily úvahy, že konopí by mohlo zachránit jednu značně strádající ekonomiku. Ale vezměme to vše popořádku.



Jak ukazuje následující graf s marihuanovým indexem tvořeným 35 společnostmi z USA a Kanady, tento segment akciového trhu dokáže investory povozit na pěkné horské dráze. Její tvar určuje zejména jeden dominantní faktor – postoj vlád ke konopí a příslušné změny v zákonech. Společnost EY přitom přišla před několika dny se studií, kde tvrdí, že kanadské marihuanové společnosti navyšují své produkční kapacity, protože očekávají znatelný růst poptávky po konopí poté, co v této zemi proběhne jeho očekávaná legalizace. EY ale zároveň hovoří o pokračující právní nejistotě a nedostatku kapitálu v odvětví. Tedy stále určitě nic pro konzervativní investory.





Zdroj: marijuanaindex.com



Pirátský expert pro zdravotnictví Zdeněk Hřib tvrdí, že cena konopí by se u nás mohla/měla pohybovat kolem 110 korun za gram, přičemž 30 korun z toho by tvořila spotřební daň. Podle jiných názorů je ale taková prodejní cena nezisková, protože nepokryje výrobní náklady. Piráti přitom nechtějí, aby trh s konopím ovládla jediná firma, stát by na jeho pěstování vydával koncese, doma by bylo možno pěstovat maximálně 10 rostlin.



Z vývoje v Severní Americe i u nás je tedy zřejmé, že vše je zatím v plenkách, a i kdybychom šli cestou uzákonění, vše se bude ještě nějaký čas usazovat. Přesto se domnívám, že potenciál konopí je obrovský a možná tu stojíme na prahu zlomu, který se nakonec může svým významem blížit revoluční destrukci retailu Amazonem, či elektrifikaci automobilové dopravy. Společnost ArcView tvrdí, že prodeje legálního konopí v Severní Americe v roce 2016 vzrostly meziročně o 34 % na téměř 7 miliard dolarů. Do roku 2021 by se měly vyšplhat na 22 miliard dolarů. Taková očekávání do značné míry stojí na probíhajícím posunu postojů veřejnosti k legalizaci této komodity.



Optimismus je někdy značný, což ukazuje v úvodu avízovaná marihuanová injekce jedné strádající ekonomice. Bloomberg totiž minulý týden informoval, že někteří investoři by rádi vybudovali celé nové konopné odvětví v Řecku. Tedy v ekonomice s mimořádně vysokou nezaměstnaností, nacházející se roky v hlubokém útlumu a zatížené dluhy, které podle střízlivých odhadů nemohou být nikdy splaceny (ale stále se předstírá, že k tomu jednou dojde).



Řecký ministr pro rozvoj venkova Evangelos Apostolou prý tvrdí, že investoři chtějí do rozvoje konopných farem v jeho zemi nasypat více než 1,7 miliardy dolarů. Podle některých odhadů by farma s 12 – 15 skleníky zaměstnala asi 400 lidí. Premiér Tsipras hodlá navrhnout zákon o legalizaci léčebného konopí ještě do konce letošního roku, aby první úroda mohla být sklizena již v létě 2018. Zájem na schválení rekreačního využití konopí ale prý v Řecku není. Možná by i Piráti mohli svůj konopný program okořenit mezi politiky tak populární zmínkou o tvorbě nových pracovních míst (i když v současné fázi cyklu nás trápí spíše opačný problém). Konkurenční výhoda tu ale asi bude na straně Řecka.