Kolísavé euro a tři možnosti Angely Merkelové

Autor: Steen Jakobsen, hlavní ekonom a CIO Saxo Bank

Diskuse o německé „jamajské“ koalici skončily neúspěchem

FDP opustila jednání – postrádá řešení situace s uprchlíky, životním prostředím i energetikou

Politický střed i vedoucí postavení Německa jsou v ohrožení

Možnost rezignace Merkelové stoupá, nejpravděpodobnější jsou předčasné volby

Německá kancléřka Angela Merkelová zřejmě nedokáže sestavit novou vládu poté, co v neděli skončily debaty o vytvoření koalice. Německá Svobodná demokratická strana (FDP) se rozhodla jednání opustit, protože strategické prohlášení podle zástupců strany nezahrnovalo přijatelná řešení řady klíčových témat – od situace s uprchlíky po životní prostředí a energetiku.

Existuje také stále narůstající možnost, že by Merkelová mohla rezignovat (pravděpodobnost tohoto kroku zvyšuji z 0 na 25 %), ale nejpravděpodobnějším výsledkem bude svolání předčasných voleb v průběhu nadcházejících 60 dní.

Díky tomu včera poklesl kurz EUR/USD z více než 1,18 pod 1,1750, ačkoliv už znovu ožívá. Předpokládáme, že celková nejistota se projeví i na trhu s tím, jak poklesne víra v Merkelovou a ve vůdčí postavení Německa. Spolu s mým kolegou Johnem Hardym, vedoucím oddělení forexu Saxo Bank, věříme, že pozitivní odchylka kurzu EUR/USD se zatím udrží, dokud vydrží zóna kolem 1,1675.

Zdroj: Saxo Bank

Z mého pohledu Merkelové tento týden zbývají tři možnosti:

Velká koalice (pravděpodobnost 20 %): Znamenalo by to zopakování rozdělení moci mezi SPD a CDU/CSU jako po posledních volbách. Je to vysoce nepravděpodobné, protože předseda SPD Martin Schultz už vystupuje jako „hlava opozice“. Přesto by se to mohlo za následujících předpokladů stát:

Znamenalo by to zopakování rozdělení moci mezi SPD a CDU/CSU jako po posledních volbách. Je to vysoce nepravděpodobné, protože předseda SPD Martin Schultz už vystupuje jako „hlava opozice“. Přesto by se to mohlo za následujících předpokladů stát: Angela Merkelová odstoupí (SPD prostřednictvím vice-prezidenta Bundestagu Thomase Oppermana naznačila, že pokud Merkelová odejde, bude situace jiná)

Spolkový prezident Steinmeier zatlačí na vlastní stranu SPD (což se očekává), protože jediná skutečná většina spočívá právě ve velké koalici

Ministr zahraničí (a bývalý předseda SPD) Sigmar Gabriel zůstane v případě velké koalice ministrem (což by podle všeho rád)

Menšinová vláda (pravděpodobnost 20 %): Jednalo by se o vládu se Zelenými nebo FDP. Od druhé světové války Německo menšinovou vládu nemělo a v nejistých časech se němečtí politici snaží vyhnout situaci, kdy za rohem neustále číhá hrozba vyslovení nedůvěry.

Jednalo by se o vládu se Zelenými nebo FDP. Od druhé světové války Německo menšinovou vládu nemělo a v nejistých časech se němečtí politici snaží vyhnout situaci, kdy za rohem neustále číhá hrozba vyslovení nedůvěry. Nové volby (pravděpodobnost 60 %): V tuto chvíli se předpokládá, že pravděpodobný výsledek současné situace budou předčasné volby. Nejprve však bude nutné vyjasnit některé procesní otázky. Za prvé musí dojít k rozpuštění nově zvoleného Bundestagu – to by šlo jednoduše vyslovením nedůvěry. Tuto možnost už dříve využili kancléři Brandt, Kohl a Schröder, avšak Merkelová nyní nemůže, protože je pouze „dočasná kancléřka“.

Podle článku 63 německé Ústavy, může spolkový prezident Steinmeier navrhnout Merkelovou na kancléřku, načež by proběhla volba. Pokud bude výsledek kladný, má spolkový prezident dvě možnosti – jmenovat Merkelovou kancléřkou nebo rozpustit parlament. Na rozhodnutí má sedm dní a nové volby musí být vyhlášeny do 60 dní.

Die Zeit: Selhání ve zpomaleném záběru

Němečtí politici působili v pondělí ráno jako po těžkém otřesu. Noviny Die Zeit například uveřejnily článek s titulkem „Selhání ve zpomaleném záběru“, kde uvádějí, že odchod FDP z koaliční debaty Zelené a CDU zcela šokoval.

Pro mě je to spíše další důkaz toho, že „omílání stále toho stejného“ ze strany politiků nikam nevede, protože voliči se nyní bouří proti konceptu „bezpečných rukou“. Po německých zářijových volbách byli voliči jasně zklamaní, že nedošlo na skutečně palčivé téma imigrace. I přes to, že voliči ztrácejí víru v politiky, stále doufají, že jim někdo naznačí, jakou cestou se v otázce imigrace, životního prostředí a energetiky vydat.

Merkelové přístup „nebudeme o tom mluvit“ už nefunguje

Následující týdny by měly německé politiky probudit. Merkelová může odstoupit i bez předčasných voleb, nebo proběhne nová volební kampaň, kdy středové strany přijdou o hlasy proto, že schovávají hlavy do písku před těmito třemi zásadními tématy. Tím otevřou cestu pro extrémní pravici i levici nabízející přímočará (a primitivní) řešení. Německo a Merkelová dokázaly provést Evropu obtížným obdobím počátku 21. století, hlavně díky tomu, že nabídly ochranu a pomalý vývoj. Nyní však musí Německo zvolit novou cestu a čas se krátí. A jak to vidí můj kolega ze Saxo Bank, John Hardy?

Konec „jamajské“ koalice a forexový trh podle Johna Hardyho:

Už od počátku bylo jasné, že cesta k německé většinové vládní koalici nazývané také „jamajská“ (kvůli barvám jednotlivých stran, které připomínají jamajskou vlajku), zahrnující liberální FDP, středopravou CDU/CSU a Zelené, nebude úplně nejjednodušší. Nyní se ale zdá, že k funkční vládě vůbec nedojde, protože FDP diskusi o koalici o víkendu opustila. FDP odmítla ustoupit v otázce klíčových témat, které pravděpodobně vedly k jejímu vysokému volebnímu zisku téměř 11 % (zatímco v zastupitelských volbách v roce 2014 spadla pod 5% hranici). Kancléřka Merkelová tak má nyní před sebou těžkou volbu: pokusit se sestavit vůbec první menšinovou vládu v německé poválečné historii, nebo vyhlásit předčasné volby, což se taktéž od roku 1945 nestalo.

O autorovi:

Steen Jakobsen byl v březnu 2011 jmenován do funkce hlavního ekonoma Saxo Bank, kam se vrátil po dvouleté přestávce. Během této doby pracoval jako investiční ředitel ve společnosti Limus Capital Partners. Před svým odchodem na počátku roku 2009 působil v Saxo Bank téměř devět let jako investiční ředitel. Má více než 20 let praxe v oblasti proprietary trading (obchodování na vlastní účet) a alternativního investování. Po absolvování Kodaňské univerzity v roce 1989, kde vystudoval ekonomii, začínal kariéru v kodaňské pobočce Citibank, a poté se stal ředitelem a vedoucím prodeje v Hafnia Merchant Bank. V roce 1992 se stal viceprezidentem londýnské pobočky Chase Manhattan Proprietary Trading Group. V letech 1995-97 pracoval jako obchodník na vlastní účet pro Swiss Bank Corp., v Londýně. V roce 1997 se stal světovým ředitelem obchodování, měnových kurzů a opcí ve firmě Christiania (nyní Nordea) v New Yorku. V roce 1999 se stal generálním ředitelem UBS Global Proprietary Trading Group.

O Saxo Bank:

Skupina Saxo Bank (Saxo), specialista na multi-asset obchodování a investice, nabízí kompletní sadu obchodních a investičních nástrojů, technologií a strategií. Už téměř 25 let nabízí Saxo Bank jednotlivcům i firmám přístup k profesionálnímu obchodování a investicím prostřednictvím technologií a zkušeností.

Plně licencovaná a regulovaná banka umožňuje soukromým investorům a institucionálním klientům snadno obchodovat s více aktivy z jediného účtu na různých elektronických zařízeních. Kromě toho poskytuje Saxo Bank svým firemním klientům, např. bankám a makléřům přístup k multi-asset obchodům, prvotřídním makléřským službám a obchodní technologii.

Mnohokrát oceněné obchodovací technologické platformy jsou dostupné ve více než 20 jazycích a jsou využívány více než stovkou finančních institucí na celém světě. Saxo Bank, která byla založena roku 1992, sídlí v Kodani a zaměstnává 1500 lidí ve finančních centrech po celém světě, včetně Londýna, Singapuru, Paříže, Curychu, Dubaje a Tokia.