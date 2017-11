Souhrn 21.11. - trhy ve světě rostou díky mírnějšímu přístupu ECB, eurodolar klidný, ropa v plusu, BCPP zpátečnicky oslabila

12.h - Evropa roste díky ECB, politika v Německu nestraší, euro slabší, ropa roste díky konci IS, BCPP v minusu

Pražská burza dnes při velmi slabé likviditě mírně nad polovinou dlouhodobého průměru šla proti obecnému vývoji a lehce oslabila.Evropské akciové trhy po nejistém ránu nabraly výrazněji růstový směr. Pozitivně působí především komentáře ECB v tom smyslu, že pro příští rok jsou pravděpodobné pouze malé úpravy jejího výhledu dalšího vývoje vlastní měnové politiky. Rostoucí makra v poslední době budila dojem, že by ECB mohla poněkud přitvrdit ve svém přístupu k normalizace měnové politiky, což by bylo negativní pro akciové trhy. Takto se zdá, že centrální banka bude tolerovat silnější ekonomický růst a svou stimulační roli bude opouštět jen velice pozvolna a opatrně.Investoři se také nijak výrazněji nelekají politické krize v Německu. Podle mnoha komentářů nebude mít krize žádný výraznější dopad na vývoj v reálné ekonomice US akciové trhy našly tentokrát svou inspiraci na starém kontinentu. Když může ECB držet rozvolněnou měnovou politiku, možná by mohl také Fed , ne? Navíc prezident Trump uvedl, že Američané by mohli před vánoci dostat velký daňový dárek. A do třetice pozitivně působily také dnešní výsledkové zprávy. Euro mírně slabší vůči dolaru euru pod úrovní 25,55. Ropa dnes rostla. Opatrnější přístup centrálních bank tolerujících vyšší tempo ekonomického oživení by mohlo podpořit poptávku po ropě. Pozitivně zafungovala také slova íránského prezidenta Rouhaniho, který poděkoval všem zúčastněným za účast na likvidaci Islámského Státu, který v tuto chvíli v podstatě přestal existovat. Komentář je reakcí na víkendové oznámení, že syrská armáda získala kontrolu nad oblastí Albu Kamal, která byla poslední baštou IS v zemi. Rouhani také uvedl, že se hodlá sejít o víkendu s prezidenty Ruska a Turecka ke společným rozhovorům o Sýrii a celém regionu. BCPP dnes ve zpátečnickém módu. Všechny hlavní tituly se ocitly lehce v minusech. Nejvíce oslabily akcie Pegasu , které propadly důležitou hranicí 800 Kč Unipetrol poodstoupil od úrovně 380 Kč