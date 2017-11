Ziskovost akcií vydrží. Lépe než v USA na tom mají být akcie z Evropy a Japonska

Akciové trhy mají nejlepší předpoklady pro to, aby i čtvrté čtvrtletí roku 2017 bylo ziskové. Klíčové ekonomické ukazatele, firemní zisky, ale i důvěra investorů totiž naznačuje, že i poslední čtvrtletí roku 2017 přinese rostoucí valuace cenných papírů.

Investiční banka Morgan Stanley k meritu věci uvedla, že 4. čtvrtletí 2017 má být na akciových trzích díky trendu růstu celosvětových firemních zisků, které začalo v polovině roku 2016, v růstu akcií příznivé. Podle jejich analytiků má trend vydržet až do roku 2018 a podporovat ho má silnější hospodářský růst, zachování relativně nízkých úrokových sazeb a kapitálové kázně firem ve většině oborů. Morgan Stanley odhaduje, že na rozvíjejících se trzích v Evropě a Japonsku bude ale docházet k lepšímu akciovému zhodnocení, než v USA.

Ziskovost akcií (zatím) téměř nic neohrožuje

V několika posledních měsících se americký akciový index S&P 500 pohyboval na úrovni zhruba 2 400 bodů a stále je možné, že se trh dostane až na 2 700 bodů. Podle expertů Fidelity International nelze ale čekat, že dojde k navýšení hodnoty indexu až k několikanásobkům valuace akcií. Přesto aktuální výhled Fidelity International počítá s tím, že ve 4. čtvrtletí 2017 bude celkové zhodnocení akcií na úrovni zhruba 5 – 6 procent. Předpokladem je však zachování nízké volatility na trzích. K naplnění příznivých odhadů přispěji i stabilizovaná ziskovost korporací a dobré makro ekonomické ukazatele na trzích.

Akciové trhy jedou na „býčí“ vlně, říkají analytici Fidelity International. Jednou z klasických známek vrcholu býčího trhu je podle nich úzké zaměření na malou skupinu akcií, která má vydržet i v posledním kvartále roku. Nyní jsou výjimečným zdrojem růstu akciových trhů technologické akcie. Akcie společností jako Facebook, Apple, Amazon, Microsoft a Google vykázaly nižší volatilitu než trh a to dokonce i v případě akcií sektoru zboží denní potřeby. „Technologické akcie jsou investory nakupovány kvůli jejich defenzivním charakteristikám a schopnosti překonat cílové zisky na základě dominantního tržního postavení,“ vysvětluje Hyunho Sohn, portfolio manager Fidelity Fund - Global Technology Fund, Podle něj se ale dnes jedná o zcela odlišnou dynamiku, než jakou měl technologický boom v devadesátých letech, kdy jsme byli svědky mnohem výraznějšího zájmu o spekulativní zisky.

Vydrží „tech“ akcie investorský tlak?

Jediným důvodem k obavám ohledně technologických akcií je jejich zranitelnost na dvou frontách: akceleraci růstu mohou srazit investorské zájmy, a to přesunem od růstových k hodnotovým akciím a naopak zpomalení může technologické akcie srazit dolů společně se všemi ostatními. Analýza Fidelity říká, že technologické akcie nejsou předmětem zájmu pouze na západních burzách. V Číně je trvalý zájem o akce internetových firem jako Alibaba, Tencent nebo Baidu. „Tyto společnosti jsou velmi kvalitní a těží z toho, že jsou těmi, kdo dělá první krůčky v daných oblastech, a zároveň z dominantních pozic na trhu,“ doplnil Hyunho Sohn z Fidelity International.

Sohn říká, že i když jsme v současném býčím trhu urazili dlouhou cestu a některé stimuly, které přetrvaly, pomalu začínají být, mimo hru neznamená to, že by akciové trhy neměly dál růst. Historie totiž naznačuje, že současná situace by mohla ještě nějakou dobu vydržet. Předčasné vystoupení z trhu obnáší riziko, že na stole zůstane ladem značný potenciální výnos. Výnosy z dividend u S&P 500 jsou vyšší než výnosy z 10letých vládních dluhopisů, globální růst je stále nadějný a růst příjmů je také pozitivní.

Rizika tu jsou

Mezi potenciálními rizika, která mohou ohrozit příznivé prognózy pro akciové trhy, patří nečekané ukončení ekonomických stimulů, v podobě kvantitativního uvolňování (QE), nečekané odlivy investic v důsledku nadměrného riskování tak, jak to ukazuje v současné době situace na trhu s kryptoměnami a podle Morgan Stanley i možný obrat trendu indexu volatility CBOE (VIX). Ten nyní atakoval svá 30letá minima, jenže řada z obvyklých výstražných signálů, které avizují obrat trendu, není stále patrná. Drobní investoři se stále zdají být při akciových investicích podle Morgan Stanley opatrní a aktivita firem s upisováním akcií (IPO) je i nadále velmi mírná.

Sečteno, podtrženo. Rok 2017 byl podle mnoha analytiků pro akciový segment skvělým rokem na celém světě. Podle Morgan Stanley je ale ještě pořád dostatek příležitostí, které se investorům nabízejí. Analytici se shodují také v tom, že optimismus vůči akciím do posledního čtvrtletí roku může být ale snižován jejich rostoucí valuací a snižováním potenciálu riskovat. A jaké je z toho doporučení investorům? Zůstat pozorní, nebát se vyhledat příležitost a nepropadnout hysterii při první krátkodobé korekci.

