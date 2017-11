Siegel: Trhy jsou zjevně blízko svých maxim. Příští rok nebude takový jako letošek

Respektovaný finanční profesor Jeremy Siegel míní, že akciové trhy jsou zjevně již blízko svého vrcholu. Trhy čeká ještě jedna růstová vlna, která bude nejspíš svázána s reformou firemního zdanění a pak si trhy vezmou oddychový čas. To vše by mělo proběhnout v příštím roce. Podle jeho mínění další růst politické nejistoty a obecně vysoké valuace způsobí zpomalení akciových trhů. Jejich výnosy nebudou tak vysoké jako ty letošní a budou se pohybovat pod hranicí 10%.Siegel je přitom znám především pro své "býčí" pohledy na věc. V roce 2015 mínil, že DJIA poroste nad 20 000 bodů, což se nakonec o dva roky později splnilo. V únoru tohoto roku viděl index brzy na úrovni 22 000 bodů, což se splnilo v průběhu srpna. Jeho poslední odhady pro index počítají s dosažením hranice 24 000 bodů do konce tohoto roku. Tento odhad, podle jeho vlastních slov, stojí a padá se schválením daňové reformy.