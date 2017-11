Stavební spoření: Nejen na bydlení, ale i na vzdělání vašich dětí

Co si budeme nalhávat, děti jsou radost, ale také něco stojí. Podle nedávného průzkumu finanční skupiny Wüstenrot chce 9 z 10 rodičů své děti nějakým způsobem zajistit do budoucna. A to nejen v bydlení, ale také v oblasti vzdělávání.

Po prvních rozsáhlejších výdajích, kdy dítě roste a nastupuje do školky, přichází další velká investice, a to s jeho příchodem do první třídy. Nástup dítěte řeší každoročně několik desítek tisíc českých rodičů. Kromě základního vybavení do školy (včetně výtvarné výchovy, tělocviku, obědů, družiny a kroužků) za které při současných cenách rodiče zaplatí v průměru 6 000 Kč měsíčně, řeší aktivně 32 % z nich také rekonstrukci dětského pokoje, a to tak aby odpovídal potřeb prvňáčka. Informace vyplývají z nedávného průzkumu finanční skupiny Wüstenrot.

Střední a vysoká škola

S nástupem na střední školu přichází druhá velká investice. Pokud se navíc jedná o odbornou školu, připravte se na vyšší výdaje související s pořízením speciálního oblečení a pomůcek.

U vysokoškoláka prezenčního studia je podle výsledků průzkumu Eurostudent za rok 2016 průměrná výše zdrojů 9 113 Kč měsíčně. Přibližně 4 000 Kč jim přispívají rodiče, stejnou částku si pak průměrně vydělají v současném zaměstnání. S vážnými či velmi vážnými finančními problémy se ale potýká 16, 6 % studentů prezenčního studia.

Jak z toho ven?

Mnozí rodiče sáhnou po půjčce a zatíží tak rodinný rozpočet. Vhodnějším způsobem, jak podobné situaci předejít je uzavřít stavební spoření, nejlépe již při narození dítěte. Vázací doba stavebka je šest let a téměř ideálně se kryje s potřebou rostoucích potomků. „Využít úvěr ze stavebního spoření na financování studia sice nejde, na druhou stranu je však možné studium financovat z prostředků naspořených na účtu stavebního spoření. Použití financí na účtu na rozdíl od úvěrů není totiž účelově vázáno,“ komentuje David Krček, produktový manažer stavební spořitelny Wüstenrot, a dodává: „Když založíte stavební spoření novorozenci, po šesti letech máte naspořeno na úpravu dětského pokojíku pro potřeby školáka, po dalších šesti letech můžete mít naspořeno na blížící se úpravy bydlení studentovi střední školy a po dalším období zase pomoci vysokoškolákovi. A když budete ve spoření pokračovat dál, určitě pomůžete svým dětem postavit se na vlastní nohy.“