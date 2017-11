Při refinancování půjčky můžete získat peníze navíc. Jak na to?

Půjčka není nic, za co je třeba se stydět. Na krku ji má v podstatě každý druhý. Někoho k tomu přinutily okolnosti, jiný si prostřednictvím financí získaných od banky splnil jeden ze svých snů. Je to i váš případ? Splácíte úvěr už nějaký ten pátek a teď by vám přišly vhod další peníze navíc? Žádný problém. Prozradíme vám, jak na to.

Představte si, že byste mohli jako mávnutím kouzelného proutku zmenšit úrokovou sazbu svého stávajícího úvěru, snížit si tak splátky, zkrátit dobu splácení a k tomu všemu ještě získat peníze navíc. Klepete si na čelo, že to není možné? Omyl. Stačí sáhnout po tom správném bankovním produktu.

Co to vlastně je refinancování a jak funguje?

Refinancovat půjčku znamená převést ji do jiné banky. V praxi to probíhá tak, že za vás nová banka předčasně splatí úvěr u té původní a poskytne vám nový ve stejné výši. Obchod je výhodný pro obě strany – poskytovatel získá nového zákazníka a dlužník zase výhodnější podmínky splácení.

Nejdůležitějším faktorem při rozhodování, jestli je takové řešení vhodné pro vás, je jednoznačně úspora. Tu si můžete spočítat pomocí online kalkulaček přímo na stránkách jednotlivých společností. Pokud ovšem nechcete ztrácet čas, využijte srovnávač a porovnejte si během několika málo minut všechny aktuálně dostupné nabídky na jednom místě.

Při refinancování lze také získat další peníze nad rámec úvěru. Částka, kterou si chcete vypůjčit, však v součtu s výší vaší současné půjčky nesmí přesáhnout maximální hodnotu stanovenou institucí, u které o převedení závazku žádáte. Ta činí zpravidla 600 000 Kč. Některé společnosti ale poskytují refinancování až do 1 000 000 Kč.

Máte více než jednu půjčku? Využijte konsolidaci

Pomocí konsolidace spojíte všechny své stávající úvěry do jednoho. Banka nebo nebankovní instituce, u níž o sloučení půjček žádáte, spočítá a vyplatí vaše závazky vůči jiným společnostem. Vy pak už splácíte závazek pouze jeden.Vyhnete se tak poplatkům, budete mít o svých financích lepší přehled a výrazně si snížíte měsíční splátku, většinou ovšem na úkor doby splácení, která se prodlouží.

Konsolidovat lze téměř všechny druhy úvěrů, standardní půjčky, úvěry u kreditních společností či minusové hodnoty na kontokorentním účtu. Obzvlášť u karet a kontokorentů, které mívají velmi vysoké úrokové sazby, se dají ušetřit zajímavé částky. Spojit je možné v podstatě libovolné množství závazků. Důležitá je pouze jejich celková hodnota. Banky obvykle slučují úvěry do částky 1 000 000 Kč. Komerční banka nabízí konsolidaci dokonce až do 2 000 000 Kč.

Přísné kontrole ze strany banky se nevyhnete

Stejně jako v případě refinancování lze i při konsolidaci získat peníze navíc. V obou případech je však spotřebitel posuzován jako úplně nový klient.Banka si řádně proklepne, jestli doposud splácel své závazky řádně a včas a ověří si, jestli je dostatečně bonitní. Tato kontrola se provádí především proto, aby se eliminovaly případy těch, kteří mají na krku několik úvěrů, jež ze svých příjmů nezvládají splácet. Takoví dlužníci pak často takzvaně vytloukají klín klínem – snaží se stávající dluhy uhradit tím, že si sjednají další půjčku za velmi nevýhodných podmínek.

Máte zájem o zcela novou půjčku? Porovnávejte

Pokud jste se rozhodli, že peníze navíc získáte tak, že zažádáte o úvěr nový, nezanedbejte průzkum trhu. Ono 1 % na úroku je už poměrně znát. Všímejte si také nejrůznějších akčních nabídek. Například odpuštění několika splátek vám může ušetřit i desítky tisíc korun. S výběrem vám pomůže kalkulačka půjček, která po zadání základních údajů (kolik si chcete půjčit, na jak dlouho atd.), vyhledá všechny odpovídající nabídky na trhu a přehledně je seřadí dle výhodnosti.