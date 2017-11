Rouhani: IS přestal v podstatě existovat

Íránský prezident Hassan Rouhani dnes vyjádřil díky všem zúčastněným za účast v boji a na likvidaci Islámského Státu, který v tuto chvíli, dle jeho slov, v podstatě přestal existovat. Komentář je reakcí na víkendové oznámení, že syrská armáda získala kontrolu nad oblastí Albu Kamal, která byla poslední baštou IS v zemi.Rouhani uvedl, že IS nepřinesl světu nic dobrého, pouze zlo, bídu, destrukci a smrt.Rouhani také uvedl, že se hodlá sejít o víkendu s prezidenty Ruska a Turecka ke společným rozhovorům o Sýrii a celém regionu.Západní zpravodajské služby nadále varují, že IS může stále ještě dělat vážné problémy a inspirovat k útokům na civilní obyvatelstvo.