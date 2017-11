12.h - Evropa roste díky ECB, politika v Německu nestraší, euro slabší, ropa roste díky konci IS, BCPP v minusu

Evropské akciové trhy v průběhu dopoledne lehce rostou. Pozitivně působí především komentáře ECB v tom smyslu, že jsou pravděpodobné pouze malé úpravy jejího výhledu dalšího vývoje vlastní měnové politiky. Rostoucí makra v poslední době budila dojem, že by ECB mohla poněkud přitvrdit ve svém přístupu k normalizace měnové politiky, což by bylo negativní pro akciové trhy. Takto se zdá, že centrální banka bude tolerovat silnější ekonomický růst a svou stimulační roli bude opouštět jen velice pozvolna a opatrně. Investoři se také nijak výrazněji nelekají politické krize v Německu. Podle mnoha komentářů nebude mít krize žádný výraznější dopad na vývoj v reálné ekonomice Daří se především sektorů automobilových výrobců a energiím Euro dopoledne mírně slabší proti dolaru euru stále blízko úrovně 25,55. Ropa dnes pozitivně reaguje patrně především na slova íránského prezidenta Rouhaniho, který poděkoval všem zúčastněným za účast na likvidaci Islámského Státu, který v tuto chvíli v podstatě přestal existovat. Komentář je reakcí na víkendové oznámení, že syrská armáda získala kontrolu nad oblastí Albu Kamal, která byla poslední baštou IS v zemi. Rouhani také uvedl, že se hodlá sejít o víkendu s prezidenty Ruska a Turecka ke společným rozhovorům o Sýrii a celém regionu. BCPP dopoledne lehce ztrácí. Na rozdíl od zahraničních trhů Praha nemá oporu v růstu sektoru energií a nedaří se ani bankám. Akcie O2 klesají o necelé procento, akcie Pegasu se ocitly na hraně 800 Kč