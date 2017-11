Volkswagen: Zapomeňte na dieselgate! Chceme být jedničkou v elektromobilitě

Největší evropská automobilka Volkswagen si dala nový cíl. Chce být světovou jedničkou v elektromobilitě, a proto do konce roku 2022 investuje do elektromobilů, technologií autonomního řízení a služeb spojených s novou mobilitou až 34 miliard eur. Celkové investiční náklady skupiny dosáhnou v příštích pěti letech až 72 miliard eur. Tento plán má navíc pomoci značce přeměnit se na předního světového výrobce elektromobilů.

„S přijatým plánem položíme základy na to, aby se Volkswagen stal do roku 2025 světovou jedničkou v oblasti elektromobility", citovaly zpravodajské agentury Matthiase Müllera, generálního ředitele VW. Komentátoři dodávají, že tento krok přichází po dvou letech od vypuknutí tzv. „Dieselgate“, která Volkswagenu nejenže poškodila pověst, ale vysála i značné finanční prostředky. Automobilka prý dosud nedostatečně vyzdvihovala zaměření na alternativní pohony a její aktivita v tomto segmentu nebyla téměř vidět. Nyní se německý koncern zavázal, že do roku 2030 začne nabízet elektrickou verzi pro každý ze svých 300 modelů.

Miliardové náklady spojené se emisním skandálem a expanzí do elektrických vozidel vyvolávaly v celé skupině VW velké napětí. Neshody například stále panují v pohledu na ziskovost, objem zaměstnanosti nebo na to, jakou má mít míru centrální kontrola nad pobočkami VW, či zda se má posílit větší autonomie 12 značek koncernu. V médiích se tak v říjnu roku 2017 objevily i spekulace, že koncern by mohl přesunout část výroby Škody Auto do Německa. Odbory také žádali, aby česká divize VW platila centrále více peněz za sdílené technologie. Zdá se ale, že největší požáry se podařilo uhasit. Pokud by se tak nestalo a automobilka nenašla žádný akční plán, jako tento, byla by ohrožena i výkonost firemních akcií. Alespoň podle mínění části analytiků. Akcie firmy zatím v tomto roce přidaly 19 procent.

Zatím dozorčí rada Volkswagenu schválila návrhy na optimalizaci výroby a pracovní síly v koncernových továrnách. Cílem je zlepšit výkonnost skupiny. V rámci tohoto plánu bude závod v německém městě Zwickau upraven a orientován čistě na výrobu elektrických vozidel na platformě MEB. Od konce roku 2018 se pak výroba vozů značky Passat soustředí do závodu v Emdene. Značka Golf bude od nové generace spojena se závodem ve Wolfsburgu.

K dosažení lídra světového trhu v elektro mobilitě bude ale nutné podle ředitele Müllera také „větší disciplinovanost“ v nákladech a lepší využití synergií v rámci celé skupiny. Firma se totiž podle něj potýká s ne příliš dobrou rozpočtovou disciplínou a často s nafouklými náklady. To automobilce stlačuje výnosy a tak Müller musel nyní potvrdit závazek snížit kapitálové výdaje o 6 procent do roku 2020.

Data agentury Bloomberg mezitím ukázala, že prodej elektrických vozidel, tedy vozidel na baterie a plug-in hybridů, stoupl ve světě ve třetím čtvrtletí meziročně o 63 procent na nový rekord. Oproti předešlému kvartálu se prodeje zvýšily o 23 procent.

(Zdroj: Bloomberg, Reuters, VW)