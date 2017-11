Mora (ČNB): Prostor pro růst sazeb tu je, otázkou je načasování

Marek Mora z bankovní rady ČNB uvedl, že vidí prostor pro zpřísnění měnové politiky, ale že je brzo říci, zda to bude už v prosinci. Naprosto správně uvedl, že koruna bude klíčová. Pokud koruna zůstane stabilní, očekáváme, že v prosinci, nejpozději v únoru ČNB zvýší sazby na 0,75%.

A k sazbám se opět vyjádřil i guvernér Jirka Rusnok. Ten minulý týden uvedl, že by sazby mohly do dvou let vzrůst na tři procenta. Tentokrát uvedl, že v příštím roce by sazby mohly být zvýšeny více než o jednou nebo dvakrát, jak naznačuje prognóza ČNB.