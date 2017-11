Nový byt v Praze nejčastěji kupuje žena. Výrazně ubylo manželů

Zatímco před devíti lety každý druhý byt v projektu Central Group koupil muž a třetinu tvořili manželské páry, data za první pololetí 2017 ukazují, že se situace za poslední roky výrazně změnila. V posledních třech letech mají největší zastoupení ženy s průměrným věkem 40 let. V polovině roku 2017 bylo zastoupení žen u koupě bytu 41procentní. Vyplývá to ze statistik společnosti Central Group, která loni prodala v Praze nejvíce bytů a na trhu se podílí 20 procenty.



Emancipovanost žen se naplno projevuje už i v oblasti nemovitostí. Rezidenční trh s novým bydlením totiž podle dat největšího českého stavitele, společnosti Central Group, oslovuje zejména ženy. Podle dat Central Group ženy v posledních třech letech v žebříčku stabilně porážejí muže. Přitom ještě před devíti lety byl podíl žen u nákupu nových bytů v Praze pouze šestinový.



„Myslím, že tento zajímavý trend si lze vyložit hned několika způsoby. Ženy se daleko více v posledních letech soustředí na svoji kariéru, a přestože mají obvykle nižší platy než muži, dovednou se bez problémů poměrně brzy postavit na vlastní nohy. Vlastní bydlení zároveň berou jako určitý vklad do budoucna,“ vypočetla důvody trendu výkonná ředitelka Central Group Michaela Tomášková. Ženy mohou v případě založení rodiny a následnému stěhování do většího rodinného bytu efektivně využít příjem z pronájmu bytu jako doplňkový zdroj rodinného rozpočtu.



K největšímu zlomu došlo v roce 2014, tedy v době, kdy ceny bytů v Praze teprve čekala jízda vzhůru. Tehdy mezi zákazníky Central Group výrazně ubyly zejména manželské páry, které kupují byt do společného jmění manželů. Meziročně se jednalo o propad o více než 15 procent. Propad podílů u manželů zřejmě bude pokračovat i nadále. „ Kvůli rostoucím cenám bytů v Praze nepředpokládám, že by se podíl kupujících z kategorie manželských párů zlepšil. Aktuální nedostatek bytů, vysoké ceny rodinných bytů a omezení na straně hypoték zcela jistě oživení u této cílové skupiny nepřinese,“ odhadla další vývoj Tomášková. Naopak podíl žen od roku 2013 stabilně roste a od roku 2015 je kupujících žen u Central Group už většina.



Ženy často kupují byt také jako investici, kdy ukládají vlastní peníze na horší časy. Ze statistik Central Group vyplývá, že preferují malé byty, které lze velmi snadno pronajímat a na které je možné celkem snadno získat hypotéku. Jsou také ideální jako tzv. startovací bydlení pro jejich děti.