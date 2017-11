US administrativa se snaží zablokovat megafúzi AT&T s Time Warner

Americká administrativa se snaží zablokovat megafúzi telekomunikačního obra AT&T s mediálním obrem Time Warner . Transakci za 85,4 mld. USD žalobou napadlo americké ministerstvo spravedlnosti s tím, že spojení by mohlo vést k růstu cen pro konkurenci a také pro předplatitele TV služeb.Se spojením firem již ve své prezidentské kampani nesouhlasil později zvolený Donald Trump.Podle právníků AT&T nejsou námitky administrativy opodstatněné a tato obvykle do podobných spojení nezasahuje a nijak neblokuje. Není proto důvod to nyní posuzovat jinak. AT&T je americkou telekomunikační dvojkou z pohledu mobilních telefonů a jedničkou v segmentu pevného internetového připojení. Time Warner je mediální trojkou amerického trhu.