Finanční lídři: 1/3 považuje bitcoin za reálný, ale v bublině, třetina jej považuje za podvod

CNBC oslovila 97 předních světových finančních šéfů s dotazem na reakci k bitcoinu Ze 43, kteří zareagovali, jich 27,9% uvedlo, že bitcoin je sice reálný, ale jeho hodnota je v bublině. Takové přesvědčení mělo 41,7% šéfů z Evropy , Středního východu a Afriky. Manažeři z USA to takto viděli pouze ve 20,8% případů. Naopak v Asii to bylo 28,6%.Pro 14% respondentů je bitcoin reálným a jeho hodnota ještě dále poroste.Pro 27,9% je bitcoin podfukem, plných 30,2% nedokázalo kryptoměnu komentovat, protože o ní nemělo dostatek informací a znalostí.Podle některých komentářů je bitcoin sice zajímavý a lákavý, ale je obtížné nalézat cesty, jak jej reálně a smysluplně zapojit do jednotlivých modelů podnikání.Podrobnosti o vývoji bitcoinu můžete sledovat zde - http://www.kurzy.cz/bitcoin/