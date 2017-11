Nejčastějším důvodem k nespokojenosti Čechů jsou finance: Čtvrtina Čechů žije od výplaty k výplatě; každý druhý hledá způsob, jak vydělat více peněz.

Každý sedmý Čech je nespokojený. Nejčastějším důvodem jsou přitom finance (22 %), s velkým odstupem následují zdravotní problémy (14 %), vztahy v rodině či s blízkými lidmi (13 %) a politická situace v České republice (13 %). Čtvrtina z nás přitom měsíčně neuspoří ani 1 000 korun, 57 % naší populace vloží každý měsíc do kasičky méně než 3 000 korun. Zejména proto se polovina Čechů aktivně zajímá o způsoby, jak vydělat více peněz. Vyplývá to z průzkumu společnosti Equa bank.



„Výsledky průzkumu potvrdily platnost známého českého přísloví, že s jídlem roste chuť. Čím vyšší příjem totiž lidé mají, tím více dalších peněz k větší spokojenosti potřebují. Češi vydělávající do 25 000 korun měsíčně by byli spokojeni s dalšími 5 až 10 tisíci korunami, zatímco lidé s příjmy vyššími než 35 000 korun by k větší spokojenosti potřebovali dalších alespoň 15 000 korun,“ říká Ondřej Hák, ředitel produktů a rozvoje obchodu společnosti Equa bank.



Dvě třetiny Čechů (65 %) se přitom v životě cítí spokojeně. Nejčastěji uvádějí, že šťastnými je dělá jejich pevné zdraví (16 %), partnerský vztah (15 %), děti (12 %) a přátelé (10 %). „Zajímavé je, že pro spokojené Čechy peníze tak velkou roli nehrají. Jako jeden z hlavních důvodů ke spokojenosti je uvádí jenom 6 % dotázaných,“ komentuje výsledky průzkumu Hák.



S prací jsou Češi převážně spokojeni (71 %), s výší finanční odměny však už ne. Čtyři z deseti Čechů by si přáli dostat přidáno. Téměř stejný počet (42 %) si myslí, že vyšší mzda by je v práci motivovala k vyššímu výkonu. Finance převažují i nad takovými benefity, jako je flexibilní pracovní doba, kterou by si přálo 14 % oslovených.



S pracovní dobou jsou Češi vesměs spokojeni (65 %), pokud by ale mohli měnit, raději by začínali pracovat ráno až o dvě hodiny dříve, aby mohli odpoledne dříve skončit. Ranní skřivani mezi Čechy výrazně převažují nad sovami, kterých je jenom 8 %. Ti by naopak raději začínali pracovat později, i když by to pro ně znamenalo zůstat v práci do večera.



Dvě třetiny Čechů přitom věří, že by se jim lépe žilo v jiném státě. Nejčastěji jmenují Švýcarsko (10 %), Německo (7 %) a Nový Zéland (7 %).