Rozbřesk: Jestřábí hlasy z ČNB sílí a české ministerstvo financí počítá už jen s přebytkovými rozpočty

Po ČNB přišlo se svojí novou prognózou vývoje české ekonomiky i Ministerstvo financí ČR, které stejně jako centrální banka předpokládá, že po letošním silném růstu se už v příštím roce dostaví docela solidní korekce. Pomalejší tempo by měla zařídit spotřeba domácností, investice, ale i zahraniční obchod, který doposud až překvapivě silně ekonomiku poháněl nahoru. Celkově by si ekonomika měla připsat v příštím roce 3,3 % (podle ČNB 3,4 %), s čímž lze v podstatě souhlasit.



Co zajímavého však ještě přináší nejnovější komplexní výhled z dílny MF? Minimálně je to přesvědčení o přebytkovém hospodaření veřejného sektoru, které by se mělo stát v podstatě téměř pravidlem. Ve srovnání s loňským rokem by se mělo kladné saldo hospodaření veřejných financí téměř zdvojnásobit na 1,1 % HDP a v příštím roce dále vzrůst až na 1,3 %. Tento optimismus docela kontrastuje se schodky státního rozpočtu naplánované pro letošní (-60 mld. korun) i příští rok (-50 mld.). Výsledky státního rozpočtu za prvních deset měsíců však novému výhledu dávají – minimálně pro letošní rok, zejména díky silnému ekonomickému růstu, za pravdu. Rozpočtové příjmy meziročně poskočily o 95 mld. korun, z čehož téměř polovinu obstaralo vyšší sociální a zdravotní pojištění, čtvrtinu vyšší výběr DPH a zhruba 20 mld. daně z příjmu. Ovšem stát nejenom vybírá více na daních, ale také šetří. Minimálně tedy zatím v rámci investic, jak rovněž ukazuje čerpání výdajů na dopravní investice.



A nakonec státní rozpočet šetří i na dluhové službě, i když je otázkou, jak dlouho ještě. Vývoj výnosů korunových státních dluhopisů ve druhé polovině letošního roku, kdy se desetiletý výnos už dostává do blízkosti 1,9 % a více než polovinu trhu „okupují“ zahraniční investoři, výhledu MF které počítá pro rok 2018 s dlouhodobými výnosy 1,5 %, zatím příliš nenahrává. Financování státního dluhu se tak může po letech mírně prodražit, zvlášť pokud bude MF chtít jeho průměrnou splatnost posunovat z pěti let na šest a centrální banka si udrží silné odhodlání rychle zvyšovat své úrokové sazby. To by jistě nenechalo ani tuzemský dluhopisový trh bez odezvy.



TRHY



CZK a dluhopisy

Česká koruna si včera vydobyla pár haléřů vůči euru a přiblížila se zpět k hranici 25,50 EUR/CZK. Slova guvernéra ČNB o možnosti zvýšení úrokových sazeb už na prosincovém zasedání s ní viditelně příliš nezamávala, nicméně pro další segmenty tuzemského finančního trhu, které s prosincem až tak nepočítaly, to může být i tak docela důležitá zpráva. Zvlášť pokud se guvernér vyjádřil v tom smyslu, že nevidí velký rozdíl mezi prosincem a únorem. Nebo s ohledem na jeho dřívější slova o dosažení jednoprocentních reálných úrokových sazeb. Uvidíme, s jakými jestřábími komentáři přijdou do dalšího zasedání ještě ostatní členové bankovní rady, nicméně zatím to vypadá tak, že se Rada začíná stále vymezovat vůči nejnovější prognóze. Se slovy guvernéra však pravděpodobnost ještě jednoho letošního zvýšení sazeb výrazně vzrostla.



Zahraniční forex

Krach jednání o koalici nejprve odneslo euro propadem, následně ho vybralo, ale později odpoledne se stejně dostalo pod tlak. Německé akcie ale po negativním úvodu už pouze rostly, možná i díky slabšímu euru. Německé dluhopisy vykazují nevýraznou změnu oproti předchozímu dni.



Britská libra naopak rostla, když využila momentálního optimismu, že země brzy představí plán, jak se vypořádat s požadavky EU před jejím opuštěním.



Dnešek bude bez zajímavějších událostí – tudíž eurodolar může spíše sledovat politiku – zejména tu německou.



V regionu je třeba se soustředit na Maďarsko, kde zasedá centrální banka. MNB svoji politiku měnit nijak nebude, což by forint mohl přijmout v klidu a mohl by i lehce umazat ztráty, které v posledních týdnech nabral.



Ropa

Cena severomořské ropy Brent se i přes lehké ztráty nadále drží nad 62 USD/barel, zatímco její severoamerický protějšek WTI se obchoduje okolo 56 USD/barel. Zásadní vliv na cepu ropy zdá se prozatím neměly nepříznivé zprávy z Německa (a v návaznosti na ně posilování amerického dolaru), bezpochyby však podpořily přetrvávající nejistotu před klíčovým zasedáním OPEC v příštím týdnu.



Dnes budou zveřejněna data o amerických zásobách ropy za minulý týden od API, předskokana oficiálních čísel EIA. Pohled na vývoj zásob surové ropy a jednotlivých produktů nám nabídne lepší vhled do stavu probíhajícího rebalancování na trhu s ropou.