Jestřábí hlasy z ČNB sílí

Česká koruna si včera vydobyla pár haléřů vůči euru a přiblížila se zpět k hranici 25,50 EUR/CZK. Slova guvernéra ČNB o možnosti zvýšení úrokových sazeb už na prosincovém zasedání s ní viditelně příliš nezamávala, nicméně pro další segmenty tuzemského finančního trhu, které s prosincem až tak nepočítaly, to může být i tak docela důležitá zpráva. Zvlášť pokud se guvernér vyjádřil v tom smyslu, že nevidí velký rozdíl mezi prosincem a únorem. Nebo s ohledem na jeho dřívější slova o dosažení jednoprocentních reálných úrokových sazeb. Uvidíme, s jakými jestřábími komentáři přijdou do dalšího zasedání ještě ostatní členové bankovní rady, nicméně zatím to vypadá tak, že se Rada začíná stále vymezovat vůči nejnovější prognóze. Se slovy guvernéra však pravděpodobnost ještě jednoho letošního zvýšení sazeb výrazně vzrostla.