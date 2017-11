Yellenová v únoru zcela skončí v čele Fedu, pokračovat mohla do roku 2024

Šéfka americké centrální banky (Fed) Janet Yellenová odejde z rady guvernérů Fedu hned poté, co její funkci složením přísahy převezme Jerome Powell, jehož se na další funkční období rozhodl nominovat prezident Donald Trump. Yellenová to Trumpovi oznámila dopisem. Čtyřleté funkční období první ženy v čele Fedu končí 3. února, v sedmičlenné radě však mohla zůstat až do ledna 2024.



"Jsem spokojena, že finanční systém je mnohem silnější než před deseti lety a že je s to v budoucnu lépe odolat vlnám nestability," uvedla v dopise Janet Yellenová a přislíbila udělat maximum pro plynulý přechod úřadu.





Powellovu nominaci má Senát potvrdit příští týden.Yellenová byla poprvé jmenována do sedmičlenné rady guvernérů Fedu prezidentem Billem Clintonem, kde sloužila v letech 1994 až 1997. Prezident Barack Obama ji jmenoval do funkce viceguvernérky Fedu. V únoru 2014 usedla do guvernérského křesla jako první žena v čele této stoleté instituce.Právník a bývalý investiční bankéř Powell byl do rady guvernérů Fedu jmenován v roce 2012 předchozím prezidentem Barackem Obamou. Powell, stejně jako Yellenová, podporuje umírněný přístup k měnové politice, charakterizovaný jen pozvolným zvyšováním úrokových sazeb. Jeho jmenování do čela Fedu by tak mohlo zajistit pokračování měnové politiky, která vyhovuje investorům.