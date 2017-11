Rusnok vidí velkou šanci na zvyšování sazeb již v prosinci (Ranní zpráva z finančního trhu)

Podobně jako včera ani dnes ekonomický kalendář důležité údaje ze světa nenabízí. Prim tak nadále bude hrát politický vývoj. Pozornost bude i nadále upřená do Německa, které po krachu jednání o vládě prochází politickou krizí. V regionu také žádné údaje zveřejněny nebudou. Pokud tedy nepřijdou další signály z centrální banky, obchodování by ve středoevropském regionu mělo zůstat klidné.

Prodeje nemovitostí v USA pokračují v růstu

Prodeje stávajících nemovitostí v září zaznamenaly teprve svůj druhý meziměsíční nárůst za posledních šest měsíců. V říjnu by měly na tento úspěch navázat a pokračovat v kladné dynamice. Část předchozích horších čísel můžeme přičíst chybící nabídce. Ta však přibližně s půlročním zpožděním reaguje na rostoucí poptávku a celkově tak očekáváme růst statistiky prodejů o 0,5 % m/m. To už také naznačila statistika probíhajících prodejů.

Euro se odrazilo od hladiny 1,18 USD/EUR směrem dolů

Euro včera otevíralo slabší poté, co přes víkend ztroskotala jednání o nové vládní koalici v Německu. Ze svých ztrát se však v průběhu dne dostalo, když se jeho kurz dokonce vyšplhal na 1,181 USD/EUR. Od této hladiny se však odrazil a dnes ráno otevírá na 1,175 USD/EUR. Zveřejnění cen výrobců v Německu, ani Leading index v USA na obchodování neměly vliv.

Rusnok vidí 50% šanci na prosincové zvýšení sazeb

Guvernér Rusnok se včera znovu vyjádřil k výhledu úrokových sazeb. Ve Vídni podle agentury Reuters prohlásil, že šanci na zvýšení sazeb o 25 bb a ponechání úroků beze změny vidí na prosincovém zasedání jako vyrovnanou. Na druhé straně Rusnok nevidí velký rozdíl mezi zvýšením sazeb v prosinci a v únoru. Ekonomika se podle něj sice mírně přehřívá, ale nepozoruje žádné nafukující se bubliny. Rusnok také prohlásil, že ČNB by příští rok mohla zvyšovat sazby více než jednou až dvakrát (jak naznačuje její prognóza). V současné době to podle guvernéra vypadá, že se normalizace sazeb spíše urychlí, než zpomalí. To je v souladu s naším odhadem, že ČNB v příštím roce zvedne sazby ještě čtyřikrát. V prosinci však očekáváme, že sazby zůstanou beze změny, i když riziko, že ke zvýšení sazeb dojde ještě před Vánoci, roste.

Koruna na slova guvernéra nijak výrazně nereagovala. Její kurz včera zůstal v úzkém pásmu šesti haléřů mezi 25,54 a 25,60 CZK/EUR. Nahoru (o 5-8 bb) se ale pohnula swapová výnosová křivka.

Bez pohybu zůstal polský zlotý. Včera zveřejněná čísla přinesla smíšený obrázek. Zatímco průmyslová výroba rostla rychleji, než trh očekával, maloobchod za odhady zaostal. Zlotý se tak drží blízko hladiny 4,231 PLN/EUR. Maďarský forint včera mírně oslabil. Jeho kurz se dostal na 312,3 HUF/EUR.

Pro dnešek je regionální kalendář prázdný. Středoevropské měny by tak měly zůstat v klidu.