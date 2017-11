Praha má smůlu Evropská bankovní asociace bude v Paříži – rozhodl los

Snaha politických představitelů o přesun Evropské bankovní asociace z londýnského City do Prahy nebyla úspěšná. I když jen těsně neprošla do druhého kola hlasování. Centrem evropského bankovnictví se stane Paříž. Vláda o přesun usilovala v souvislosti s Brexitem.

Zaměstnanci Evropského orgánu pro bankovictví (EBA), který dosud sídlil v Londýně se nebudou muset stěhovat příliš daleko. Zástupci „sedmadvacítky“ rozhodli, že nové sídlo bude v Paříži. Podle státního tajemníka pro EU Aleše Chmelaře stačil jeden hlas a Česká republika se mohla dostat do druhého kola hlasování. V něm se politici také nedohodli a tak nakonec rozhodl los.

„Byla to velká průhledná koule se dvěma malými losy a mně připadlo je vytáhnout,“ citoval server České noviny, jak se po dvou kolech napjatého hlasování nakonec o obou agenturách rozhodlo. Tím, kdo losoval, byl Maati Maasikas, náměstek ministra pro evropské záležitosti nyní předsednického Estonska. Právě on tedy nakonec vítěze v obou případech „vylovil“. Rozhodovalo se mezi Milánem, Paříží, Dublinem a Amsterdamem. Zatímco Paříž uspěla v boji o bankovní asociaci, Amsterdamu určil los vítězství v souboji o sídlo Evropského úřadu pro léčivé přípravky (EMA).

Vládní zmocněnec ČR pro vyjednávání o sídle EBA v Praze Karel Dobeš (vyjednával i sídlo evropské vesmírné agentury – GSA) po hlasování ČTK řekl, že čeští diplomaté udělali, co bylo v jejich silách. Praha i Bratislava se nakonec v obou hlasováních dostaly na čtvrté místo a přestože nepostoupily do dalších kol, měly jejich nabídky zřetelný odstup od dalších konkurentů. Souboj byl podle Dobeše velmi těsný a například Francie, která se původně ucházela o obě agentury, se nakonec soustředila jen na zisk EBA a změnila tak dopředu předpokládané rozdělení hlasů.

Geografická vyváženost porušena

Některé hlasy upozorňují na skutečnost, že tímto hlasováním a závěrečným losem, který popřel všechny předchozí politické dohody, byla porušena zásada geografické vyváženosti sídel hlavních institucí EU. Východoevropský region se ucházel o umístění obou agentur. Kromě Prahy byla ve hře Bratislava se zájmem o sídlo EMA.

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) dosud sídlil v centru evropského bankovnictví, v londýnském City. Sídlo organizace řešící evropské bankovnictví bylo záměrně v zemi, která není součástí měnové unie (EMU). Právě ve světle této informace měla podle českých politiků Praha velkou šanci na to stát se novou hostitelskou zemí této významné finanční instituce. O přesídlení EBA do své země však podle dostupných informací usilovaly skoro všechny členské státy EU. Podle toho vypadalo i hlasování v druhém kole to bylo nerozhodně 13:13 to znamená, že se jedna země zdržela. V případě hlasování o EMA to bylo Slovensko. Musel tedy rozhodnout los. Podle Dobeše měly Česká republika i Slovensko velmi kvalitní hodnocení a umístily se hned za finalisty s výrazným náskokem na další uchazeče.

ČR mohly trochu poškodit nízké náklady na život v hlavním městě v porovnání s ostatními evropskými metropolemi. To má za důsledek, že jsou evropským úředníkům při pobytu v Praze vypláceny nižší doplatky, než v jiných zemích a proto je o práci v Praze menší zájem. S tím samým problémem se potýká Evropská vesmírná agentura (GSA) se svým projektem Galileo. Podle informací zevnitř Evropského parlamentu se už i na napravení těchto nepoměrů pracuje.

-čtk-, -chl-

Karel Dobeš. Foto: archiv ED

Karel Dobeš je velmi zkušeným specialistou, který má za sebou práci jak pro soukromý, tak státní sektor. Mezi lety 1975 a 2003 pracoval ve vlastní kanceláři a působil v Německu, spolupracoval na mnohých projektech například s německým střediskem pro letectví a kosmonautiku DLR a Německým střediskem pro pozorování země DFD v Oberpfaffenhofenu u Mnichova, společností Siemens v Mnichově, Steuma Refractometer Systems, Hohenbercha u Mnichova, s automobilkou BMW v Mnichově. V oblasti kosmických aktivit a informačních systémů v rámci jeho zaměstnání proběhly systémové analýzy a návrhy, implementace SW a HW, poradenství a management kvality. Mezi lety 2000 a 2006 pracoval pro společnost Büro Qualitas v Německu, působil jako jednatel a majitel. V roce 1991 byl jednatelem společnosti Dofra a mezi lety 1992 a 1994 byl poradcem generálního ředitele TATRA Kopřivnice. Mezi lety 1992 a 2001 by poradcem presidenta a representant pro EU v rámci Svazu průmyslu a dopravy ČR a v roce 2006 se usnesením vlády stal vládním zmocněncem pro kandidaturu ČR na sídlo Evropské Agentury pro navigační systémy GSA (projekt Galileo).

Podle vládního záměru je vládní zmocněnec povinen vyvíjet úsilí k úspěchu kandidatury, je zodpovědný za provádění a koordinaci všech aktivit souvisejících s kandidaturou, včetně zajištění a plnění komunikační strategie, vyhodnocování kandidatury a výkon souvisejících organizačních činností.

