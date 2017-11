Jednání o německé vládě nevyšlo. Zemi možná čekají další volby

Německo se dva měsíce po parlamentních volbách dostalo do patové situace. Ani po čtyřech týdnech vyjednávání se politikům v čele s kancléřkou Angelou Merkelovou nepodařilo dohodnout na koalici. Krach jednání označují německá média za politické zemětřesení, které nemá v novodobých dějinách země obdoby. Nejistá situace může vyústit i ve vypsání předčasných voleb.

Triumf nedůvěry - takový status si vysloužilo snažení takzvané jamajské koalice, které po měsíci hledání kompromisů - končí fiaskem. Chystanou koalici Křesťanských demokratů, Zelených a Liberálů odpískali nakonec Liberálové.

"Ukázalo se, že čtyři stany se neshodnou na představě moderního vládnutí naší země. Než vládnout špatně, tak raději nevládnout vůbec," řekl vedoucí strany Christian Lindner.

Strany narážely na neshody zejména v otázce energetiky, budoucnosti uhelných elektráren a migrace. "Zanedlouho jsme mohli dojít ke shodě. Angele Merkelové děkujeme za vstřícnost. FDP se rozhodla, že nebude pokračovat v přijetí zodpovědnosti ve vytvoření koalice," Katrin Göring-Eckardt.

Bezvýchodnost situace bude mít zřejmě dohru i uvnitř stran, které čekají personální i programové změny. Židle se otřásá také pod - do té doby neochvějnou kancléřkou a předsedkyní CDÚ Merkelovou. "Lituji se vším respektem k FDP, že jsme nemohli i přes veškeré těžkosti nastavený proces dotáhnout do konce," řekla Merkelová.

Koaliční krach podle německých novin nabízí pouze vytvoření menšinové vlády, což Merkelová odmítá, nebo vypsání předčasných voleb.To ale Evropští politici i značná část německé veřejnosti vnímají - jako krok do prázdna.



Rostou obavy, že ve volbách, které by se mohly konat v dubnu, by na síle získali ultrapravicoví nacionalisté z Alternativy pro německo. K pokračování ve vyjednávání o koalici vybízí i německý prezident. Merkelová už vzkázala, že je připravena vést stranu i do předčasných voleb, o rezignaci naopak neuvažuje.