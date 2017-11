Svět se točí zády ke všemocnému americkému dolaru

Autor: John Hardy, vedoucí oddělení forexu Saxo Bank

Geopolitické změny ukazují na nutnost nahradit dolar něčím jiným

Nárůst populismu a nerovnováhy znamená změnu politické reakce

Americký dolar – stále méně fungující globální měna

Nástup čínské měny na úkor dolaru podpoří Rusko a Írán, co Saudská Arábie?

Do posledního čtvrtletí roku 2017 jsme vstoupili v ovzduší obrovského geopolitického napětí, ekonomických transformací a neustálých volebních překvapení. Svět se mění a něco se musí stát. Co to bude? Může to být konec všemocného amerického dolaru.

Americký dolar je stále méně fungující rezervní měnou

Generační geopolitické změny naznačují stále větší potřebu nahradit americký dolar, který je stále méně fungující globální rezervní měnou, „něčím jiným“. Co by tím „něčím“ mělo být, bude v následujících letech představovat nejzásadnější strukturální změnu na globálních trzích. Nejprve se však podívejme na tři zásadní geopolitické posuny, které přímo i nepřímo mění roli dolaru ve světové ekonomice:

Nástup Číny, která přebírá stále významnější roli v globálním obchodu a na finančních trzích. Zásadní otázkou je, jak Čína povede svou politiku a zvládne problémy s úvěrovou bublinou po

Kongresu komunistické strany, aniž by narušila svou domácí ekonomiku i tu globální.

Kongresu komunistické strany, aniž by narušila svou domácí ekonomiku i tu globální. Severokorejský režim se snaží vybudovat důvěryhodnost a nedotknutelnost prostřednictvím svého nukleárního programu, což má vliv na čínsko-americké vztahy, ale i na Japonsko, které musí řešit tuto hrozbu z hlediska své domácí i zahraniční politiky.

Rozvolňování transatlantického spojenectví mezi Evropou a USA a otázka, zda Evropa a zejména EU dokáže stát na vlastních nohou jako nezávislá supervelmoc.

Právě z těchto tří poměrně regionálních vlivů můžeme vybrat dvě důležitá globální témata, která by mohla způsobit zásadní změny v hlavních měnových párech:

Odklon od amerického dolaru

Fiskální impulsy (ve smyslu transformačního potenciálu mimo monetární politiku, kdy centrální banka slouží pouze jako pomocník – populární termín je „helicopter money“)

Fiskální impuls a spojení se světovou politikou

Už řadu let je všeobecně známo, že výrazně uvolněná monetární politika je pro stimulaci poptávky v ekonomice jen velmi slabým nástrojem. Do určité míry může fungovat jako prevence okamžitého úvěrového nedostatku, ale v dlouhém období jsou její nežádoucí účinky více než zřejmé. Negativní a nulové úrokové míry a kvantitativní uvolňování přinášejí výhody hlavně těm, kdo už bohatí jsou, protože nízké dluhové náklady odměňují dlužníky a ty, kdo mají dobré úvěrové hodnocení a mohou si dovolit další zadlužení. Podpora majetných je slabou cestou k ekonomickému růstu, protože bohatí mají nižší tendenci utrácet přidané bohatství.

Neexistující růst produktivity a „distribuční efekty“ způsobily nárůst populismu

Nově vstupující subjekty se mezitím potýkají s výraznými překážkami kvůli rostoucím cenám aktiv. Nedokáží například ušetřit dost na zálohu na pořízení bydlení, protože ceny nemovitostí prudce rostou. Navíc špatné nacenění peněz ze strany centrální banky sráží produktivitu, protože horší ekonomické subjekty mohou nadále fungovat díky snadno dostupným úvěrům i při vysoké zadluženosti, místo aby musely trh opustit. Neexistující růst produktivity a „distribuční efekty“, což je eufemismus pro do nebe volající nerovnost vytvořenou právě nulovými a negativními úrokovými sazbami a kvantitativním uvolňováním, způsobily nárůst populismu projevující se v brexitu a zvolení Trumpa prezidentem.

Pokud jde o politické otázky, nárůst populismu a nerovnosti bohatství povede ke změně politických reakcí. Než abychom čekali na stále stejná řešení centrálních bank, budeme u dalšího kola ekonomických problémů hledat posun směrem k fiskálním řešením.

Významný fiskální stimul zřejmě zažije Japonsko a EU

Podíváme-li se na geopolitickou situaci, vidíme potenciál pro fiskální stimuly, který by dokonce mohl předběhnout nevyhnutelnou reakci na případnou ekonomickou recesi. Dvě oblasti, které v následujících čtvrtletích zřejmě zažijí významný fiskální stimul, jsou Japonsko a EU. V Japonsku už kombinace pacifistické ústavy a jaderné hrozby ze strany Severní Korey dovedla premiéra Šinzo Abeho k vyvolání předčasných říjnových voleb do Dolní sněmovny s cílem získat obnovený mandát pro svůj tvrdý postoj k nepředvídatelnému sousedovi.

Japonský premiér nařídil připravit balíček fiskálních stimulů v hodnotě 2 biliony jenů

Úřadující japonský premiér má také v plánu upravit japonský systém sociálního zabezpečení tak, aby řešil rychle stárnoucí japonskou populaci a péči o děti. Zároveň úředníkům nařídil, aby do konce roku připravili balíček fiskálních stimulů v hodnotě 2 biliony jenů (17,8 mld. dolarů). Díky tomuto fiskálnímu impulsu by mohlo dojít k určitému zpevnění JPY, zejména vzhledem k orientaci na domácí investice, což by mohlo snížit odliv úspor do zahraničních účtů. V budoucnu by také inflace mohla ukázat nějaké změny a umožnit japonské centrální bance (BoJ), aby stáhla nohu z monetárního pedálu.

V Evropě vývoj po německých volbách směřuje k potenciální fiskální expanzi

Macron s Merkelovou chtějí reformovat EU a odvrátit dlouhodobé riziko nárůstu populismu, který je zřejmý z posilování krajně pravicových i krajně levicových stran ve volbách v celé Evropě. První stimuly zřejmě půjdou směrem k obraně už kvůli zastaralému systému NATO a nejistému americkému spojenci, který svou politiku stále více obrací na domácí pole. Otázka společné obrany představuje skvělou první výmluvu pro tvorbu vzájemného dluhu, což je pro EU nutnost, pokud se má posunout směrem k fiskální unii.

Světová politika, Čína a ústup amerického dolaru

Spojené státy si jako největší světová ekonomika a vlastník globální rezervní měny žily nad poměry díky tomu, že svou měnu exportovaly do celého světa ve formě státního dluhu. Nyní si stále silnější Čína uvědomuje, jakou výhodou by bylo, kdyby její vlastní měna hrála větší roli a nahradila americký dolar ve světovém obchodování. V první řadě se Čína zaměřuje na světový obchod s ropou, a proto již oznámila, že bude ropu nakupovat za juan a obchodním partnerům umožní juan vyplácet zlatem. „Vyplácet ve zlatě“ je skvělý způsob jak zajistit, že exportující země nebudou mít problém platit v čínské měně.

Nástup čínské měny na úkor dolaru podpoří Rusko a Írán, co Saudská Arábie?

Čína je největším dovozcem ropy na světě a úspěch při obchodování ropy za juan a udržení stabilní měny by byly prvním klíčovým krokem k dlouhodobému prohloubení čínských kapitálových trhů a podpoře celosvětové poptávky po čínské měně. Tento krok by podpořil potřebu Číny dosáhnout rovnováhy v případě nadměrných úspor (a tedy investic) a nasměroval ji ke zvýšení poptávky. Významní vývozci ropy jako Rusko a Írán, kteří už dlouho trpí americkými finančními a obchodními sankcemi, se k tomuto plánu s radostí přidají a mohli by zajistit kritický objem. Větším testem bude, zda i tradiční spojenci USA jako Saudská Arábie si dovolí riskovat hněv a finanční sílu Spojených států.

Další věcí je, že Čína potřebuje devalvovat, aby našla cestu z obrovské úvěrové bubliny, kterou tak dramaticky nafoukla po velké finanční krizi. V posledních letech bylo slyšet argument, že Čína musí svou měnu devalvovat vůči globálním partnerům. To by ale pokazilo její plány, které jsme naznačili výše, na zvýšení zájmu o čínskou měnu a důvěry v investice do Číny. Místo toho se Čína může pokusit exportovat potřebnou devalvaci do globální ekonomiky prostřednictvím devalvace vůči komoditám, jako je zlato a ropa. Čína se každopádně zavázala ke stabilní měně a udělá vše pro to, aby devalvovala jiným způsobem.

O autorovi:

John Hardy se k Saxo Bank připojil v roce 2002 a vedoucím oddělení forexu se stal v říjnu 2007. Zaměřuje se na strategie a analýzy na měnovém trhu z hlediska fundamentálních ukazatelů, makroekonomických změn a vývoje technických ukazatelů.

Hardy za svou práci získal řadu ocenění a byl uveden jako nejúspěšnější prognostik pro rok 2015 za období 12 měsíců ze 30 pravidelných přispěvatelů týdenní rubriky FX. Jeho sloupek o měnových trzích je často citován a Hardy je pravidelným hostem a komentátorem televizních stanic jako například CNBC a Bloomberg.

Hardyho přístup k obchodování je kombinací vývoje fundamentálních ukazatelů se zaměřením na grafy, které potvrzují tyto fundamentální vyhlídky. Hardy publikuje denní FX Aktuality pro Saxo Bank, nabízí okamžité komentáře týkající se nových opatření centrální banky, makroekonomických trendů a technického vývoje v závislosti na grafech. Pravidelně také přispívá do Čtvrtletních vyhlídek a ročních Šokujících předpovědí Saxo Bank. John Hardy absolvoval Texaskou univerzitu v Austinu s vyznamenáním.

O Saxo Bank:

Skupina Saxo Bank (Saxo), specialista na multi-asset obchodování a investice, nabízí kompletní sadu obchodních a investičních nástrojů, technologií a strategií.

Už téměř 25 let nabízí Saxo Bank jednotlivcům i firmám přístup k profesionálnímu obchodování a investicím prostřednictvím technologií a zkušeností.

Plně licencovaná a regulovaná banka umožňuje soukromým investorům a institucionálním klientům snadno obchodovat s více aktivy z jediného účtu na různých elektronických zařízeních. Kromě toho poskytuje Saxo Bank svým firemním klientům, např. bankám a makléřům přístup k multi-asset obchodům, prvotřídním makléřským službám a obchodní technologii.

Mnohokrát oceněné obchodovací technologické platformy jsou dostupné ve více než 20 jazycích a jsou využívány více než stovkou finančních institucí na celém světě.

Saxo Bank, která byla založena roku 1992, sídlí v Kodani a zaměstnává 1500 lidí ve finančních centrech po celém světě, včetně Londýna, Singapuru, Paříže, Curychu, Dubaje a Tokia.