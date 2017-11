Odkup vlastních akcií O2 míří do finále

Přestože pražská burza díky svátku uskutečnila v uplynulém týdnu pouze čtyři seance, odkup vlastních akcií společnosti O2 Czech Republic dosáhl největšího objemu za poslední více jak dva měsíce. I přes zintenzivnění nákupů však firma jen stěží stihne naplnit svůj cíl odkupu až 4 % vlastních akcií. Ukončen má totiž být již za 5 týdnů.

Ve zkráceném týdnu se na pražské burze zobchodovalo akcií společnosti O2 Czech Republic (dále jen O2) za 111 milionů korun. Z toho sama O2 přitom odkoupila akcie za téměř 40 milionů korun. Podílela se tak na celkovém objemu výraznými 36 %. Z historického hlediska nicméně nic výjimečného, podíly nákupů O2 v minulosti několikrát přesáhly i 40 %.

Přehled odkupů za posledního čtvrt roku

Zdroj: O2 (zaokrouhleno)

Celkový objem odkupu

V týdnu nakoupených zhruba 150 tisíc akcií O2 rozšířilo celkově získaný objem na 8,07 milionů akcií. Jinými slovy za necelé dva roky odkupu O2 již nakoupila 2,6 % vlastních akcií. Investovaná částka se přehoupla přes 2 miliardy korun. Průměrná nákupní cena se postupně zvýšila na aktuálních 252 korun za akcii O2.

Odkup u konce?

Program odkupu akcií O2 schválený v prosinci 2015 valnou hromadou umožňuje nabýt společnosti až 10 % vlastních akcií za ceny v rozmezí od 10 do až maximálně 297 korun, resp. celkově za maximálně 8 miliard korun. Představenstvo tehdy v návaznosti 23. prosince rozhodlo provést během maximálně 2 let odkup až 4 % vlastních akcií. Odkup by se tedy měl chýlit ke konci.

Analytik Jiří Zendulka k tomu říká: „Společnost v odkupu zdaleka nenaplnila stanovené cíle. Vzhledem k hospodaření O2 a tvorbě hotovosti předpokládám, že společnost bude chtít formou odkupu nadále optimalizovat svou kapitálovou strukturu. Odhaduji, že představenstvo před koncem roku rozhodne o pokračování odkupu, například opět na dva roky.“