Bitcoin znovu na rekordech, měna s buldočí razancí ignoruje snad úplně všechny ekonomické zákony

Kde se zastaví hodnota krypto měny Bitcoin, zní otázka, která se nyní předává mezi investory. Digitální měna totiž během pondělí překonala rekordních 8 100 dolarů, když za pouhých osm dní připsala skoro 50% zhodnocení. Aktuálně se Bitcoin blíží hodnotě 8 300 dolarů.

Agentura Reuters připsala atak na nová maxima prohlášení americké platební společnosti Square, která vyhlásila, že umožní vybraným zákazníkům uskutečňovat nákupní transakce na Bitcoin ze své aplikace Cash. Výhledy analytiků navíc uvádějí, že se krypto měna na současných rekordech zastavit nemusí. Důvodem je podle Reuters to, že do trhu stále vstupují noví retailoví investoři, ale i některé hedgeové fondy a společnosti. Statistiky říkají, že tržní hodnota všech kryptoměn dosáhla během pondělního obchodování hodnoty 242 miliard dolarů. To je podle obchodního webu Coinmarketcap vůbec nejvíc v historii.

Vývoj hodnoty Bitcoin od září 2017



Zdroj: Google Finance

To agentura Bloomberg zase konstatovala, že dění na trhu s Bitcoinem ignoruje obavy, že po masivním růstu se vytvoří cenová bublina, která co nevidět splaskne. Od začátku roku 2017 se cena nejznámější digitální měny zhodnotila o více než 700 procent. Zpravodajství, včetně ČTK, ale připomíná, že i přes další rekordní hodnoty rostou řady kritiků krypto měny. Podle nich je hodnota investice dávno v cenové bublině, jenže pro část obchodníků na americkém Wall Streetu představuje až příliš velký majetek na to, aby ho ignorovali. K hlasitým kritikům tohoto typu investice patří například Jamie Dimon, generální ředitel americké banky JPMorgan Chase & Co. Ten řekl, že Bitcoin je podvod a že vyhodí každého zaměstnance banky, u kterého zjistí, že s Bitcoiny spekuluje.

Měně navíc otevírají dveře do světa velkých financí aktivity samotných burzovních trhů (psali jsme ZDE). Burzovní společnost CME Group, která provozuje největší termínovou burzu na světě, chce od druhého týdne v prosinci 2017 nabízet tzv. termínové kontrakty na Bitcoin. Od tohoto kroku si investoři slibují určitou míru „zprůhlednění“ informací o krypto měně a možné zvýšení zájmu o ní.



Bitcoin vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn a během let se prosadil jako přední kybernetická měna světa. Vytváří ji síť počítačů se specializovaným softwarem naprogramovaným tak, aby uvolňoval nové virtuální mince stabilním a postupně se zpomalujícím tempem. Je navržen tak, aby ho nikdo nemohl ovlivňovat, ani vlády a centrální banky. Poslední Bitcoiny se mají dostat do oběhu kolem roku 2140.

(Zdroj: Reuters, Bloomberg, ČTK)