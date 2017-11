Německý prezident naléhá na koaliční partnery, aby se vrátily k jednacímu stolu

Německý prezident dnes naléhal na potenciální koaliční partnery CDU-CSU, FDP a zelené, aby se vrátili k jednacímu stolu a nenechali zkrachovat jednání o nové koaliční vládě pod vedením současné kancléřky A. Merkel.

Jednání se dostala do mrtvého bodu těsně před nedělní uzávěrkou potom, co svobodní demokraté (FDP) nedokázali akceptovat kompromisní návrhy A. Merkel v oblastech daňové politiky, EU integrace a imigrační strategie a odmítli pokračovat ve vyjednávání. I když je pravděpodobné, že se Merkel pokusí svým tradičně kompromisním stylem jednání ještě zachránit, je to její největší politická prohra od převzetí kancléřského křesla v roce 2005. Dalším řešením se nabízí ve formě pokračování současné velké koalice se sociálními demokraty, ale ti se jen těžko nechají k další spolupráci přemluvit. Německo, které zažilo jen 8 poválečných kancléřů a je právem považováno na ostrůvek politické stability ve střední Evropě , se tak dostalo do bezprecedentní situace. Pokud nepřijde výrazný zvrat během několika příštích dnů, A. Merkel bude mít na výběr jen mezi zformováním menšinové vlády a požádáním o svolání předčasných voleb . Vzhledem k tomu, že krajně pravicová Alternativa pro Německo dosáhla v posledních volbách přes 12 % hlasů, předčasnými volbami by Merkel riskovala posílení vlivu extremistů.