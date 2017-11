Souhrn 20.11. - Evropa v plusu i přes německé politické problémy, euro oslabuje, ropa korigovala páteční růst, BCPP mírně v minusu

Pražská burza vstoupila do nového týdne se slabou likviditou a mírným poklesem.Evropské akciové trhy vstupují do nového týdne růstem. Investoři vzali vcelku v klidu nejistý poslední politický vývoj Německu a věnují se spíše jiným tématům. Daří se především automobilovým výrobcům v souvislosti se zveřejněným plánem investic německého VW. Daří se také farmaceutickému sektoru, který těží z toho, že americký prezident Donald Trump nebude usilovat v rámci navrhované daňové reformy usilovat o zrušení tzv. Obamacare. Nedaří se naopak finančnímu sektoru, který sleduje vývoj US daňové reformyNěmecké těžkosti svědčily tamním energetikám, protože investoři kladně hodnotí pokles vlivu Zelených na tvorbu vládní politiky.US trhy vstupují do svého obchodování v mírně pozitivní náladě. Euro se v průběhu dne vrátilo k rannímu oslabování způsobenému krachu koaličních jednání v Německu. euru blízko včerejšího závěru. Ropa dnes výrazněji korigovala páteční silný růst. Investoři vyčkávají na blížící se zasedání OPECu, od kterého se očekává další posun produkčních limitů. Někteří analytici se obávají možného poklesu cen po rozhodnutí OPECu v důsledku uzavírání ziskových pozic. BCPP dnes ve znamení mírného poklesu, který vycházel především z výraznějšího oslabení akcií Erste a lehkého tlaku na Monetu. Proti této dvojici se stavěl nevýrazný zájem o ČEZ a silnější růst O2 doprovázený relativně malou likviditou.Výrazněji se nedařilo akciím CETV po zprávách o komplikacích chorvatských investic mateřské CME Pod tlakem byla trojice PMČR, Pegas Pegas postupně ale jistě vyklesává a blíží se hranici 800 Kč