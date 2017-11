Rusnok vidí 50% šanci na prosincové zvýšení sazeb (Komentář)

Guvernér Rusnok se dnes znovu vyjádřil k výhledu úrokových sazeb. Ve Vídni podle agentury Reuters prohlásil, že šanci na zvýšení sazeb o 25 bb a ponechání úroků beze změny vidí jako vyrovnanou. Na druhé straně Rusnok nevidí velký rozdíl mezi zvýšením sazeb v prosinci a v únoru. Ekonomika se podle něj sice mírně přehřívá, ale nepozoruje žádné nafukující se bubliny. Rusnok také prohlásil, že ČNB by příští rok mohla zvyšovat sazby více než jednou až dvakrát (jak naznačuje její prognóza). V současné době to podle guvernéra vypadá, že se normalizace sazeb spíše urychlí, než zpomalí. To je v souladu s naším odhadem, že ČNB v příštím roce zvedne sazby ještě čtyřikrát. V prosinci však očekáváme, že sazby zůstanou beze změny, i když riziko, že ke zvýšení sazeb dojde ještě před Vánoci, roste.

Koruna na slova guvernéra nijak výrazně nereagovala. Její kurz dnes zůstal v úzkém pásmu šesti haléřů mezi 25,54 a 25,60 CZK/EUR. Nahoru (o 5-8 bb) se ale pohnula swapová výnosová křivka.

Bez pohybu zůstal polský zlotý. Dnes zveřejněná čísla přinesla smíšený obrázek. Zatímco průmyslová výroba rostla rychleji, než trh očekával, maloobchod za odhady zaostal. Zlotý se tak drží blízko hladiny 4,231 PLN/EUR. Maďarský forint dnes mírně oslabil. Jeho kurz se dostal na 312,3 HUF/EUR.

Pro zítřek je regionální kalendář prázdný. Středoevropské měny by tak měly zůstat v klidu.