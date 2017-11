VW do roku 2022 proinvestuje do elektromobilů 34 mld. EUR, celkově pak 72 mld. EUR

Německá automobilka VW v pátek oznámila, že do roku 2022 hodlá celkově proinvestovat cca 72 mld. EUR = cca 1,8 biliónu korun . Z toho 34 mld. EUR by mělo jít do elektromobilů, autonomního řízení a služeb nové mobility.Cílem investic je obsadit post předního světového výrobce elektromobilů respektive se do roku 2025 stát světovou jedničkou v tomto segmentu.Automobilka plánuje, že do roku 2030 bude ke každému modelu, kterých je celkem 300, existovat také verze s pohonem na elektrickou energii Plán automobilky má také optimalizovat výrobu a využití pracovních sil s cílem podpořit celkovou výkonnost automobilky.