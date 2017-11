Evropa na počátku týdne bez jasného směru, Altice +13 %

Evropské akciové trhy vstoupily do nového týdne bez výraznějších změn, když se aktuálně pohybují bez jasného směru v blízkosti pátečního závěru. Pozornost investorů je namířena zejména do Německa, kde zkrachovala jednání o nové koalici, což v úvodu poznamenalo především euro. To ale aktuálně své ztráty odmazalo a pohybuje se na hladině 1,179 EUR/USD.



Zisky si připisuje švýcarský výrobce léků Roche, jehož akcie zpevňují o 4,5 %. Impulzem je úspěšný vývoj u klinických studií v případě dvou léků na rakovinu a při poruše srážlivosti krve. Podobně je na tom ProsiebenSat 1, která posiluje o 4,4 % díky vylepšenému doporučení na „koupit“ ze strany Commerzbank, přičemž cílová cena byla nastavena na 30 EUR. RWE zpevňuje o 2,9 % po oznámení, že Goldman Sachs zařadili titul mezi své nejvíce preferované společnosti. Air France-KLM roste o 2,9 % poté, co JPMorgan vylepšili své doporučení na „neutral“. Hvězdou indexu Stoxx 600 je pak společnost Altice, jejíž akcie přidávají 12,6 %. Důvodem je zpráva miliardáře Drahiho, že firma neplánuje navýšit kapitál prostřednictvím úpisu nových akcií.





Nedaří se naopak komoditním titulům, které odepisují v rámci indexu Stoxx 600 půl procenta. Přibližně procento pod pátečním závěrem se pohybují ArcelorMittal , Rio Tinto nebo BHP Billiton a Glencore.Celoevropský Euro Stoxx 50 oslabuje o 0,1 %, britský FTSE 100 o 0,3 %, německý DAX o 0,2 %, když francouzský CAC 40 zůstává beze změny.