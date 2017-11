Pegas svolává MVH na 18.12., chystá změny v představenstvu

Pegas Nonwovens svolává na 18. prosince 2017 mimořádnou valnou hromadu (MVH). Na programu jsou personální změny v představenstvu, kdy by měly být do představenstva jmenováni zástupci majoritního vlastníka. Dále pak přesunutí sídla Pegasu do České republiky a změna právní formy a statutu Pegasu na českou akciovou společnost.

Vzhledem k tomu, že nový majoritní vlastník společnost R2G ovládá 88,49 % všech akcií, očekáváme, že všechny body programu MVH budou schváleny.