Po hektické první polovině týdne přijde Den díkůvzdání (Týdenní zpráva z finančního trhu)

V centru pozornost budou tento týden zejména politické události. Hned na úvod týdne euro utrpělo zprávou o krachu jednání o nové vládě v Německu. Ve Spojených státech bude pokračovat schvalování daňové reformy. Senátoři by chtěli agentu zvládnout do čtvrtečního Dne díkůvzdání. Pokud jde o zprávy z centrálních bank, zveřejněny budou záznamy z posledních jednání FOMC i ECB. Dále tento týden promluví Yellenová i Draghi. Z ekonomické fronty by měla celá řada předběžných listopadových PMI z klíčových evropských zemí potvrdit robustnost růstu v závěrečném kvartále roku. Z regionu se dočkáme pouze polských statistik. Ty též poukáží na silnou aktivitu reálné ekonomiky českého severního souseda.

Evropské PMI potvrdí robustnost růstu v závěru roku

Úvod týdne bude zajímavý zejména na geopolitické frontě. V souvislosti s Brexitem by se mělo rozhodnout o tom, kam budou z Londýna přemístěny agentury EBA (European Banking Authority) a EMA (European Medical Agency). Podle zpráv z médií by se EBA mohla přemístit do Dublinu, Frankfurtu nebo Paříže, u EMA se hovoří o Milánu či Bratislavě.

Prodeje stávajících nemovitostí zaznamenaly za září nečekaný vzestup o 0,7 % m/m. jednalo se teprve o druhý meziměsíční růst za poslední půlrok. Za slabšími prodeji stojí především limitovaná nabídka. Ta ale právě s půlročním zpožděním reaguje na poptávku. Ve zbytku roku by se tak prodeje měly zvyšovat.

Spotřebitelská důvěra v eurozóně lehce zkoriguje z říjnového skoku na desetileté maximum, které se již nacházelo na 1,5 násobku směrodatné odchylky nad dlouhodobým průměrem. I když se předchozí hodnoty jeví jako neudržitelně vysoké, korekce by neměla být nijak rozsáhlá. Nálada spotřebitelů je povzbuzována lepšící se situací na trhu práce a stále spíše slabými inflačními tlaky.

Růst německé ekonomiky během Q3 17 by měl být potvrzen na rychlých odhadech ve výši 0,8 % q/q, respektive 2,8 % y/y. Za lepším než původně očekávaným výsledkem by z pohledu struktury měla stát robustní spotřeba domácností (+0,6 % q/q) a investiční aktivita (+0,6 %), i když její dynamika oproti Q2 17 zřejmě mírně klesla. Vysoký růst investic očekáváme zejména ve strojírenství, naopak stavební investice zřejmě mezičtvrtletně poklesly. Celkově úspěšný čtvrtý kvartál nás vede k revizi očekávaného celoročního výsledku na 2,5 %, přičemž aktuální růstové momentum je příslibem i pro rok 2018.

Evropské PMI se v listopadu zkonsolidují na vysokých hodnotách. Říjnový kompozitní PMI se nacházel na 56 bodech, tedy 0,7 standardní odchylky nad historickým průměrem. Námi očekávané listopadové číslo 55,7 bodu tak bude znamenat udržení v blízkosti maxim z počátku letošního roku. S takovýmto výsledkem by byl konzistentní růst ekonomiky eurozóny během Q4 17 o 0,6 %, tedy v meziročním vyjádření o 2,5 %. To je výrazně výše, než očekáváme pro celý letošní (2,3 %) i příští (1,9%) rok. Takto vysoké PMI jsou podle nás neudržitelné a v dalších měsících očekáváme mírné ochlazení aktivity v sektoru průmyslu i služeb. Z teritoriálního pohledu očekáváme velmi solidní data z Francie a Německa, ve Španělsku se obáváme negativních dopadů geopolitických tenzí kolem Katalánska.

Finanční trhy budou pozorně sledovat zveřejnění zápisu z posledního jednání ECB. I když ECB na tomto zasedání rozhodla v podstatě v souladu s očekáváními trhu (program odkupu aktiv byl prodloužen do září 2018 s tím, že v případě potřeby i za tento horizont; objem odkupů byl snížen na 30 mld. EUR měsíčně), reakce finančních trhů byla poměrně výrazná – výnosy dluhopisů klesly, euro oslabilo. Ze zápisu bychom se měli dozvědět, jak moc opodstatněná byla holubičí rétorika M. Draghiho při tiskové konferenci po zasedání ECB.

Ifo dále jede na vzestupné vlně. Důvěra německých podnikatelů by se měla v průběhu listopadu dále mírně zvýšit. A co je podstatné, svého vrcholu zřejmě ještě nedosáhla. Letošní nadprůměrný růst německé ekonomiky je příslibem nadcházejícího vyššího růstu mezd. V kombinaci s uvolněnější fiskální politikou je to základem pro solidní růst německé ekonomiky i v roce 2018.

Euro se v blízkosti dvouměsíčního maxima neudrželo

Minulý týden patřil z pohledu společné evropské měny mezi ty úspěšné. Vůči dolaru si euro v týdenním hodnocení polepšilo o více než procento a poprvé od poloviny září kurz opanoval oblast 1,185 USD/EUR. Euru pomohla především nečekaně silné data z německé ekonomiky. Meziroční dynamika HDP vystřelila z 2,3 % y/y v Q2 17 na 2,8 % o čtvrtletí později. A ZEW index ukázal na pokračující optimistická očekávání i pro závěr letošního roku. A daří se nejenom Německu, ale solidním tempem 2,6 % y/y rostla v Q3 17 ekonomika eurozóny jako celek. Ovšem ani americká data nezklamala. Na očekávaném prosincovém zvýšení dolarových úrokových sazeb se nic nemění.

Úvod nového týdne ale zastihl euro o více než půl procenta slabší oproti pátečnímu závěru. Zprávy z Německa o krachu vládních jednání mezi CDU/CSU, Zelenými a FDP znamenaly v bezprostřední reakci propad kurzu až téměř k 1,172 USD/EUR.

Polské reálné ekonomice se daří

Růst polského průmyslu byl zřejmě za říjen dvouciferný, když očekáváme meziroční vzestup o 10,9 %. Za dramatickým zrychlením ze zářijových 4,3 % bude stát primárně bazický efekt loňské nízké základny a kalendářní faktor jednoho pracovního dne navíc. Patrné jsou ale i plné objednávkové knihy v důsledku silné domácí poptávky. Obdobné faktory, tedy silná domácí poptávka a kalendářní efekt, pomohou i solidním datům z polského maloobchodu. Na číslech by měla být patrná jak vysoká spotřeba domácností, tak prodeje automobilů.

V polském průmyslovém sektoru jsou patrné zesilující inflační tlaky podpořené nedávným zvýšením cen ropy na trhu. Meziroční dynamika průmyslových cen by tak měla zrychlit ze zářijových 2,8 % na říjnových 3,2 %.

Důvěra v české ekonomice se pohybuje na nejvyšších hodnotách za posledních devět let. Náladu spotřebitelů povzbuzuje příznivá situace na trhu práce – zaměstnanost je rekordní, mzdy rostou. Silná poptávka z domova i ze zahraničí pak povzbuzuje podnikatelský sektor. Listopadová data by měla na pozitivní trendy z předchozích měsíců navázat. Závěrečné čtvrtletí letošního roku by mělo být z pohledu dynamiky hospodářského růstu příznivé.

Snížení důchodového věku vede k poklesu míry nezaměstnanosti. S platností od října se v Polsku snižuje věk odchodu do důchodu (na 60 let u žen a 65 let u mužů). Podle polské ZUS (Pojišťovna sociálního zabezpečení) požádalo za říjen o odchod do důchodu 224 tisíc lidí. Tato instituce potvrdila, že mezi nimi byli i nezaměstnaní.

Rusnok v závěru týdne korunu podpořil

Středoevropské měny byly v průběhu minulého týdne pod prodejním tlakem. Hlavním důvodem byla ne příliš povzbudivá nálada na globálních finančních trzích, především akciových, odrážející zvýšenou rizikovou averzi investorů. Nepomohla ani více než solidní předběžná data poukazující na zrychlující hospodářský růst ve středoevropském regionu v čele s Českem. Na koruně bylo patrné vybírání zisků ze strany zahraničních investorů.

Závěr zkráceného pracovního týdne dal ale předchozím korunovým ztrátám zapomenout. Ještě ve středu kurz atakoval 25,70 CZK/EUR, ve čtvrtek dopoledne se krátce dostal až k 25,53 CZK/EUR. Tuzemskou měnu podpořil guvernér ČNB Rusnok. Zatímco na úterní prohlášení viceguvernéra H. Hampla, že zvažuje na prosincovém zasedání bankovní rady zvednout ruku pro zvýšení sazeb o 25 bb trh nereagoval, čtvrteční reakce na vyjádření guvernéra byla razantnější. Na univerzitní konferenci uvedl, že v průběhu příštích let (on sám doufá v horizontu roku maximálně dvou) by se úrokové sazby mohly vrátit do normálního stavu. Model ČNB za něj teoreticky považuje sazby kolem tří procent. Je zřejmé, že realita se od této teorie bude lišit. Nic to ale nemění na faktu, že úrokové sazby půjdou nahoru podle nás rychleji, než s čím aktuálně počítá prognóza ČNB. Zatímco centrální bankéři oficiálně vidí v příštím roce zvýšení sazeb přibližně o 30 bb, my počítáme s jejich zvýšením o 25 bb na každém hlavním kvartálním zasedání bankovní rady (více viz http://bit.ly/2z5Skqr).