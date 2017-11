Unipetrol plánuje další investici v Záluží (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Unipetrol vybuduje novou kotelnu v areálu Záluží u Litvínova za 1,2 mld. CZK.

Evropské trhy by měly do dnešní seance vstoupit poklesem.

Tento týden bude hlavně ovlivněn politickými událostmi. V Evropě úvodem týdne utrpělo euro zprávou o krachu jednání o nové vládě v Německu. Ve Spojených státech bude pokračovat schvalování daňové reformy, kterou by senátoři chtěli zládnout do čtvrtečního Dne díkůvzdání. Tento týden promluví centrální bankéři Yellenová a Draghi. V průběhu týdne bude zveřejněna celá řada předběžných listopadových PMI z klíčových evropských zemí, které by měly potvrdit růst v závěrečném kvartále roku.

Výsledková sezona pomalu končí. Hospodářské výsledky v USA oznámí například Agilent Technologies a na evropském kontinentu reportuje v rámci indexu Euro Stoxx 600 pouze jediná společnost NEX Group.

Analytici Société Générale ponechali doporučení pro akcie britské společnost Eurazeo, zabývající se poskytováním služeb a vybavení pro těžařské společnosti, na Koupit.

Obchodování na zámořských trzích

Americký akciový trh zakončil páteční obchodování ve ztrátách. Index S&P 500 odepsal 0,3 % své hodnoty a uzavřel tak na hodnotách, kde minulý týden v pondělí otevíral. Nejvíce táhly index směrem dolů akcie ze sektorů utilit (-0,7 %), informačních technologií (-0,7 %) a nemovitostí (-0,6 %). Zisky si v pátek připsalo především odvětví telekomunikací, a to téměř 0,7 %.

Trhy v asijsko-pacifickém regionu v závěru pondělního obchodování vykazují smíšené výsledky. Nejvíce ztrácí japonský index Nikkei 225, a to 0,6 %. Stejně tak se nedaří akciím jihokorejským, australským ani malajským, kde indexy odepisují mezi 0,2 až 0,4 %. Na druhé straně obchodní týden úspěšně zahájily akcie v Číně (0,4 %) a Hong Kongu (0,1 %).

Unipetrol

Společnost Unipetrol oznámila plány na výstavbu nové kotelny v areálu Záluží u Litvínova za 1,2 mld. CZK. Výstavba bude zahájena na jaře příštího roku a dokončení je plánováno na rok 2020. Nová kotelna bude splňovat emisní limity Evropské komise platné od roku 2021. Kotelna bude sloužit k zajištění chodu polyetylenové jednotky, která má přispět k výraznějšímu propojení rafinérské a petrochemické výroby holdingu Unipetrol. O výstavbu se postará rakouská společnost Bertsch Energy. Polyetylenová jednotka v Záluží je největší investicí Unipetrolu v historii s hodnotou 8,5 mld. CZK.