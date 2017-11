Ranní glosa: Krach německých koaličních jednání potápí euro

Krach německých jednání o koalici je pro eurozónu nepříjemnou zprávou a na své kůži to také bezprostředně začalo pociťovat i euro. To během ranního obchodování ztratilo více jak půl procenta.



Německá kancléřka, známá jako mistrná vyjednávačka, nedokázala tentokrát skloubit dohromady zájmy liberální a pro-byznysové FDP s prioritami zelených a s konzervativním křídlem vlastní strany. Trpělivost ztratila FDP, která by jinak paradoxně našla dohromady s CDU pravděpodobně nejvíce programových průniků. Největšími třecími plochami byly podle očekávání otázky migrace (požadavek zelených na větší ochranu válečných migrantů), vybraná zelená legislativa, ale i otázky daňové (požadavek FDP zrušit solidární daň).





Pro Angelu Markelovou ze vzniklé situace v zásadě vedou tři cesty a ani jedna z nich není ideální. Za prvé se může pokusit sestavit menšinový kabinet a hledat podporu pragmaticky pro jednotlivé programové body napříč politickým spektrem. Taková vláda bude ale z podstaty nestabilní. I když z počátku mohou trhy takové řešení přivítat, Angela Merkelová jenom přenese složitá koaliční vyjednávání do vyjednáváních o konkrétní podobě zákonů a opatření. Její váha role hegemona na evropském hřišti by výrazně zeslábla.Druhou možností je obnovení jednání o velké koalici se sociálními demokraty ( SPD ). Takovou variantu by pravděpodobně trhy s nadšením přivítaly. Vláda by byla stabilní, výrazně pro-evropská a fiskálně expanzivnější… To by mohlo ECB otevírat dveře k dřívějšímu utažení měnové politiky. SPD ale již sama po volbách řekla, že chce odejít do opozice. Navíc konzervativní křídlo CDU/CSU je daleko méně nakloněné kompromisům s levicí…, to pravděpodobnost velké koalice výrazně snižuje.Třetí a asi nejhorší variantou pro Německo i pro trhy by bylo vrátit míč zpátky na stranu voličů. Předčasné volby by hlavním stranám přinesly pravděpodobně podobný výsledek, jen anti-systémová AfD by pravděpodobně posílila. Vidina předčasných voleb by vedla k výraznějším ztrátám eura