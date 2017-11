Šéf Morgan Stanley: Revoluce ve finančnictví? Pořád je potřeba mozek

O tom, jak rozšíření automatizace a umělé inteligence pozmění tvář bankovnictví, se diskutuje často. Před rušením tisícovek míst kvůli obratu k technologiím nedávno varoval generální ředitel Deutsche Bank John Cryan, zatímco skupina Mizuho Financial Group, která bojuje s nástupem finančních technologií, dala na srozuměnou, že 19 000 pracovních míst zruší. Samotná automatizace ale revoluci ve finančním sektoru nyní nepřinese, předpovídá generální ředitel americké banky Morgan Stanley James Gorman. Ve financích je víc než pouhá automatizace pořád zapotřebí lidský intelekt, tvrdí také.

Tolik diskutovaná automatizace procesů je totiž jenom jednou z „evolucí“, které ve finančním sektoru probíhají. Digitální transformace a kybernetické měny v čele s bitcoinem, který ale dostává víc pozornosti, než jakou si zaslouží, jsou další příklady vývoje ve finančním světě.

„Pokud jde o odvětví, která podstupují rozsáhlou přeměnu prostřednictvím automatizace, bych bankovnictví na prvním místě neuvedl,“ zmínil v rozhovoru s vysílací stanicí CNBC.

Pobočky bank by sice kvůli automatizovaným procesům mohly přicházet o zaměstnance, v případě Morgan Stanley, která se soustředí na institucionální byznys a správu aktiv, ale samotné automatické procesy nedokážou lidi zcela nahradit.

Síť poboček zeštíhlila také Bank of America (z až 6 100 na 4 400), která rovněž investuje do technologií. Ročně to jsou tři miliardy dolarů. Testováním teď prochází šest nebo sedm plně automatických poboček a banka chce vidět, jaký o ně bude zájem.

Obdobně generální ředitel banky Brian Moynihan předpokládá, že do podoby odvětví promluví celá řada technologií. Příkladem může být využití technologií rozpoznávání hlasu, robotizace nebo umělá inteligence. Pokud ale bude něco poměrně impresivní, bude to jejich vzájemná souhra, uvedl také v rozhovoru s finančním listem The Nikkei . Sama banka teď připravuje virtuální asistentku pro mobilní bankovnictví, která bude propojovat rozpoznávání hlasu s umělou inteligencí a s analýzou dat, jejíž výsledek pak dokáže nabídnout klientovi.

Zdroje: CNBC, The Nikkei