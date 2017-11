DOWER-D: Kalhoty zatím nesundávejme, brod je ještě daleko!

Co to znamená? Investoři budou hledat jiné příležitosti a jednou z nich budou investice do akcií. Ostatně z toho pramení i ony obavy a nejistota o dalším směrování globálních akciových trhů. Technická analýza velí přibrzdit investice do akcií, zdravý selský rozum také, ale ekonomická realita aplauduje růstu. Jak si máme v takové situaci počínat my, drobní akcionáři?



Globální akciové trhy nechejme globálním hráčům, my se raději věnujme "malému" tuzemskému akciovému trhu. Ten má pořád šanci růst. Už s odvoláním na slova uvedená výše o nepoměru růstu inflace a úroků. Jednoznačně hovoří ve prospěch nákupu akcií. A nemáme na mysli jen Fortunu, která šokujícím růstem drtí sebevědomí mnohých investorů. Spíš se zajímejme o dění okolo finančních titulů, aktuálně je velmi zajímavá například Komerční banka, graf, 1, byť 200denní klouzavý průměr z pohledu technické analýzy zatím hovoří proti jejímu nákupu. A věnujme se také dalším titulům z finančního sektoru.

Graf 1: Komerční banka, OS MACD a Bollingerova pásma k 16.11.2017!







S odvoláním na výše uvedený text o ropě s dosahem na energetiku zůstává na tuzemském akciovém trhu dál alfou a omegou ČEZ. Vše okolo něj bude nadále provázeno spoustou dohadů a často i protichůdných zpráv. Všechny zvěsti však s velmi vysokou pravděpodobností - kupuj zvěsti, prodávej zprávy! - povedou k růstu ceny akcií ČEZ, potažmo k posílení tuzemské růstové "Babiš rally". Nebo jinak: brod je ještě daleko, kalhoty zatím nesundávejme!

DOWER-D