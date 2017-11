Závěr týdne ve znamení mírného poklesu, Tesla představila svůj truck

Dnešní obchodování v USA by se dalo popsat jako mírně negativní při nízké volatilitě. Všechny hlavní indexy dnes ztrácely, ovšem nikoliv výrazně. Objemy na většině akcií byly spíše podprůměrné. Nejlépe se dařilo sektoru telekomunikací a energií. Nejhůře si naopak vedl sektor nemovitostní a finanční.

Zajímavý vývoj byl dnes na akciích společnosti Tesla. Ta představila svou novinku v podobě nákladního elektromobilu s názvem Tesla Semi. Jedná se svými parametry o zdařilou konkurenci klasických dieslových nákladních vozů. Otázkou bude samozřejmě cena a také to, zda konkurence do uvedení do provozu nepřijde s něčím zajímavějším. První kusy by měly sjet z linky v roce 2020. Akcie Tesly se po otevření obchodovaly přes 4% v plusu. Prvotní euforie však vyprchala a Tesla uzavřela obchodování "pouze" o 0,8% výše.