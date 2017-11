CVVM: Většina Čechů daním nerozumí. Chtějí ale víc zdanit bohaté

Lidé s většími příjmy by měli podle více než poloviny Čechů odvádět větší podíl z příjmu na daních. Vyplývá to z říjnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Přitom ale zároveň dvě třetiny lidí tvrdí, že daním nerozumí.



Většina Čechů je podle průzkumu pro progresivní zdanění příjmů. Lidé s vyššími příjmy by podle 57 procent dotázaných měli odvádět větší procento daně z příjmu než lidé s nízkými platy a mzdami. Přibližně pětina účastníků průzkumu dokonce uvedla, že zdanění bohatších lidí by mělo být výrazně vyšší. Že by naopak lidé s většími příjmy měli platit procentuálně menší daně, si myslí jen čtyři procenta Čechů.



Podpora progresivního zdanění ale v posledních letech klesá. Nejvyšší byla podle CVVM v roce 2008, kdy chtěly větší zdanění lidí s většími příjmy přesně tři čtvrtiny dotázaných.



V aktuálním průzkumu uvedly téměř dvě třetiny Čechů, že lidé s nízkými příjmy mají vysoké daně, zatímco lidé s vysokými příjmy podle téměř poloviny dotázaných mají daně nízké. Ohledně skupiny lidí s průměrnými příjmy jsou už názory vyrovnanější, podle 45 procent dotázaných má tato skupina daně přiměřené a podle 43 procent vysoké.



Přitom ale zároveň skoro dvě třetiny Čechů tvrdí, že daňovému systému nerozumí. Že daním rozumí, uvedla jen méně než třetina dotázaných.



V Česku je nyní daň z příjmu fyzických osob 15 procent ze základu daně. U zaměstnance je základem daně superhrubá mzda. To je hrubá mzda navýšená o povinné sociální a zdravotní pojistné placené zaměstnavatelem. Navíc lidé s měsíčním příjmem zhruba 113.000 korun měsíčně platí ještě sedmiprocentní tzv. solidární daň.



Průzkum provádělo CVVM od 9. do 19. října. Zúčastnilo se ho 934 obyvatel České republiky starších 15 let.

Jaké by mělo být procento daně z příjmu u lidí s vysokými příjmy oproti lidem s nízkým příjmem?

Únor 2008 (v pct.) Listopad 2016 (v pct.) Říjen 2017 (v pct.) Mnohem větší 36 24 21 Poněkud větší 39 38 36 Stejné 20 29 31 Menší 1 1 4 Neví 4 8 8

Zdroj: CVVM