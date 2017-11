Perly týdne: Silná značka ČR, vodní nafta od Audi a kladivo od Tesly

Souboj na ostří nože převedli před oslavami 17. listopadu na Idnes.cz spoluorganizátor studentských oslav k Mezinárodnímu dni studenstva Martin Pikous a s člen komunistické strany Petr Cvalín. se Ten se domnívá, že 17. listopad je velkým podvodem. Souboje se ale svádějí i v jiných segmentech a končinách. Například Tesla představila svůj elektrický tahač a nový sporťák.

Trhy, ekonomika, politika



Z evropské ekonomiky přichází další a další dobré zprávy. Vyšší poptávka po exportech táhla ve třetím čtvrtletí tohoto roku nahoru německé, ale i italské hospodářství a eurozóna pokračuje v tažení za ekonomicky nejúspěšnějším rokem od roku 2007. Optimismus panuje i v Japonsku, jehož ekonomika v posledním čtvrtletí rostla anualizovaným tempem 1,4 %.



Značně synchronizované globální oživení se nevyhýbá ani našemu regionu. Financial Times dokonce tento týden psaly o tom, že některým zemím ze střední a východní Evropy již hrozí přehřátí. Týká se to zejména Rumunska, jehož ekonomika rostla o 8,6 %.



Rusko upevňuje svou přední pozici na trhu zemědělských komodit. Očekává se, že letos se v této zemi sklidí 83 milionů tun pšenice, což se projevuje na negativním tlaku její ceny. Na Chicago Board of Trade se tento týden dostala na 4,19 dolarů za bušl (27,2 kg). Od počátku sklizně se cena propadla o 25 %, což mimo jiné zvyšuje finanční tlak na americké farmáře.



Společnost GfK přišla s novým žebříčkem síly „značek“ jednotlivých států světa. Podle něj má nyní ve světě nejlepší reputaci Německo, které se minulý rok umístilo na druhém místě. Na ně se nyní posunula Francie, za níž se nachází Velká Británie a Kanada s Japonskem. Prudkým propadem své image prošly Spojené státy, které se během jednoho roku dostaly z prvního na šesté místo (viz následující tabulka). GfK to z části přisuzuje jejich prezidentovi. Sami Američané ale prý svou zemi letos hodnotí mnohem lépe než loni. Z regionu střední a východní Evropy se Česká republika dostala na místo první, za ní je Maďarsko a Polsko.









Byznys



BBC tento týden informovala o politováníhodné události, ke které došlo na jinak naprosto vzorných japonských železnicích. Došlo totiž k tomu, že vlak, který měl odjet v 09:44:40, odjel již v 09:44:20. Železnice se za 20 sekundový dřívější odjezd omluvila s tím, že její zaměstnanci nevěnovali dostatečnou pozornost jízdnímu řádu. Na dřívější odjezd si přitom prý nikdo neztěžoval.



Média tento týden opět zaměstnávala společnost Tesla. Ta sice nebudí radost svými provozními a finančními výsledky, o to intenzivněji se ale snaží trhy a veřejnost bombardovat novými vizemi, koncepty a nápady. Nyní přišla s elektrickým nákladním automobilem, který by se měl začít prodávat v roce 2019 a jeho dojezd by měl dosahovat 500 mil. Podle šéfa Tesly Elona Muska by měl být tahač vybaven i autonomním systémem řízení, který bude řidičům ku pomoci například v kolonách.







Zdroj: Tesla



The Verge ovšem chladí nadšení z dalšího kroku Tesly s tím, že výroba nákladních automobilů již pracuje s řadou alternativních pohonů včetně zemního plynu, či vodíku. Elektrotahače budou také čelit řadě nepříjemností ve formě nedostatečné sítě nabíjecích stanic, či omezení hmotnosti soupravy.



Elon Musk tak pro jistotu z rukávu vytáhl další případné eso ve formě vozu Tesla Roadster. Cena základní verze se bude nacházet na 200 000 dolarech, z toho bude muset zákazník složit 50 000 dolarů předem. Výroba začne až v roce 2020, ale pokud vše půjde podle plánu, může se tento vůz stát noční můrou konkurence. Vozy jako McLaren (P1), Ferrari (LaFerrari), či Porsche (918 Spyder) totiž stojí kolem 1 milionu dolarů a nová auta Aston Martin Valkyrie a Mercedes-AMG Project One dokonce 3 miliony dolarů. Je přitom možné, že jejich maximální rychlost nebude dosahovat standardu Tesly. Tesla tak možná bude na trhu nabízet rychlejší vůz za čtvrtinovou cenu. Kladivo na konkurenci?



Zdá se, že Wal-Mart je jednou z mála společností, které jsou schopny ustát boj, který vede Amazon proti tradičnímu maloobchodu. Wal-Mart totiž vykázal velmi silné čtvrtletní výsledky, kterým pomohly zejména internetové prodeje, ale i slušná návštěvnost jeho kamenných prodejen. WSJ ovšem tento týden poukázal na zajímavou stránku nové strategie Wal-Martu. Firma prý u některých položek prodává na internetu za vyšší ceny, než ve svých kamenných prodejnách. Týká se to například Kraft Macaroni, či některých zubních past.



WSJ tento týden psal i o zombie společnostech v Evropě, které podle deníku brzdí zdejší ekonomické oživení. Tyto zombie jsou udržovány při životě zejména bankami, které jim i přes pokračující existenční problémy poskytují další a další úvěry. To ale omezuje dostupnost financí pro jiné, perspektivní společnosti. WSJ dává za příklad problematických firem výrobce a prodejce oblečení Stefanel SpA.



CNBC tento týden informovala o snahách německé automobilky Audi vyrábět palivo pro spalovací motory z vody a vzduchu. Z prvního živlu získá vodík, z druhého oxid uhličitý a obojí spojí do paliva, kterému automobilka říká E-diesel. Schéma celého procesu z továrny v Laufenburgu přináší následující obrázek. Výroba by měla začít příští rok, cena nového paliva zatím známa není. Hrozba Tesle?







U nás doma



Idnes.cz přináší tento týden rozhovor se spoluorganizátorem studentských akcií k 17. listopadu Martinem Pikousem a s členem komunistické strany Petrem Cvalínem. Mladý komunista se domnívá, že 17. listopad je velkým podvodem. Během vlády komunistů „svým způsobem byla také demokracie“ a „všechno sice nebylo nejlepší“, nicméně socialistická republika měla „vyrovnaný rozpočet, neměla dluhy, naopak lidé požívali sociální jistoty“. Cvalín píše pro anonymně vlastněný a provozovaný server Aeronet, který je podle idnes.cz jeden z opěrných bodů ruské propagandy v ČR. Zatímco Pikous vyzdvihoval v rozhovoru svobody, které revoluce přinesla, Cvalín tvrdil, že například jeho rodiče, mohli svobodně cestovat i za vlády KSČ. Odmítl ovšem možnost, že by se jich na to překvapený moderátor osobně zeptal.



Idnes.cz také při příležitosti 17. listopadu přináší rozhovor s bývalou chartistkou Ruth Šormovou, která mimo jiné říká: „My Češi jsme fakt nepoučitelní! Musím říct, že když dneska někdo řekne, že jsme se mívali líp, tak to pro mě je, jako by mluvil z vesmíru… Ten každodenní strach, doma zpívat Kryla a na veřejnosti častušky, intelektuálové v kotelnách, ve čtvrtek vystát frontu na vytouženou knížku, ve schránce noviny, které píšou všechny stejně, a večer si pak potají pustit Hlas Ameriky nebo Svobodnou Evropu. Potupně prosit o výjezdní doložku a devizový příslib, aby člověk mohl na dovolenou o kousek dál, něco jiného říkat doma a něco jiného ve škole nebo v práci…“. Občas asi stojí za to, si tu dobu připomenout.



Lidovky.cz poukazují na poslední průzkum agentury Stem. Podle něj je většina Čechů s výsledky voleb nespokojena. Konkrétně tak smýšlí 43 % tázaných a podobně jako před čtyřmi lety tak převažují nespokojenci. Politickou stabilitu po volbách očekává 31 % lidí, téměř dvě pětiny Čechů předpokládají, že nová vláda bude sestavena v březnu či později, nebo že vůbec nevznikne a budou vypsány předčasné volby.

(Zdroj foto: Google)