Nepatří vám pozemek nebo dům? Stát hledá vlastníky pro "pozemky bez majitele"

V Česku je stále mnoho pozemků a domů, které mají neznámého majitele, nebo se o ně právoplatný majitel nepřihlásil. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (UZSVM) eviduje seznamy nemovitého majetku a lidé si tak snadno mohou zkontrolovat, jestli nemají nějaký majetek, o kterém dosud neměli tušení.

Úřad vede seznamy majetků bez známého majitele už od roku 2014, stále je však velmi mnoho pozemků a budov, které své právoplatné majitele pořád hledají.

"Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,“ uvádí generální ředitel UZSVM Miloslav Vaněk. ÚZSVM také zveřejnil často kladené dotazy, kde podrobně popisuje probematiku "nemovitostí bez majitele".

Ale pozor, i tento zákon má svou lhůtu. Pokud se majitelé nenajdou nebo nepřihlásí do konce roku 2023, připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu. Podívejte se přehledně podle obcí, okresů, katastrálních území či jmen, jestli vám nějaká nemovitost nebo pozemek nepatří, aniž byste to tušili.

Seznam domů, pozemků ke kterým se nikdo nehlásí - hledání dle jména. Příklady hledání v seznamu nemovitostí bez majitele: Absolon Karel | Brabec Petr | Fusek Andrej | Josefa Bílá |

Našli jste se v seznamech?

Pokud osoba (fyzická nebo právnická) zjistí, že je vlastníkem nemovitosti uvedené na seznamu zveřejněném na webové adrese www.uzsvm.cz, může se obrátit na místně příslušné odloučené nebo územní pracoviště ÚZSVM, jehož kontaktní údaje nalezne na téže webové adrese. Místně příslušné pracoviště ÚZSVM poradí osobě, která není v katastru nemovitostí dostatečně nebo vůbec uvedena, jak dále podle zákona postupovat.