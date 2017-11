Spanilá jízda Applied Materials v číslech hospodaření pokračuje

Výrobce zařízení pro produkci polovodičů Applied Materials pokračuje výsledky hospodaření ve spanilé jízdě. Tržby dosáhly 4 mld. USD, což představuje 20procentní meziroční růst v souladu s konsensem trhu. Pomaleji rostoucí náklady na prodané zboží a kontrola provozních nákladů (výrazněji nabobtnalo jen R&D) vytáhly vzhůru provozní marži o 350 bps yoy na 28,7 %. Výsledkem těchto dílčích úspěchů je čistý zisk na akcii letící vzhůru o 40 % yoy na 0,93 USD. Konsensus byl nicméně překonán jen o 3 centy. Nedokončená práce (backlog) je ke konci říjnu na hodnotě 6 mld. USD (+30 % meziročně).



Vývoji jádrového byznysu (polovodiče) se budeme věnovat trochu podrobněji, jelikož slouží jako „okno do duše“ tohoto cyklického průmyslu. Musíme bohužel konstatovat, že po sedmi kvartálech rostoucích tržeb tento segment poprvé poklesl (na 2,4 mld. USD; -4 % mezičtvrtletně). Cestu dolů vedly podsegmenty DRAM (volatilní paměť) a Foundry (standardní integrované obvody), které na tržbách ubraly 24 % mezirčtvrtletně a 11 % mezičtvrtletně.

Hůře dopadla také nevolatilní paměť NAND (-4 % mezičtvrtletně). Celá tíha tak nakonec zůstala na nejmenším podsegmentu (logické čipy), jenž nabral 6 % mezičtvrtletně. Z tohoto můžeme usuzovat, že po překotných kapitálových výdajích začínají výrobci mikročipů zklidňovat nákupy dalších zařízení, nicméně pro potvrzení tohoto úsudku si počkáme na další čtvrtletí. Soudíc dle sebevědomí managementu ohledně poptávky v příštím roce se není čeho bát, nechceme však usnout na vavřínech. Čipy jsou ve své podstatě komodity, a proto je důležité pořád dávat pozor, kdy se může cyklus obrátit.



Tažnými koni růstu celkových tržeb tak byl nakonec segment displejů (+65 % qoq a +50 % yoy), jemuž pomáhaly stabilně rostoucí služby (+20 % yoy).





V dalším kvartálu management odhaduje tržby v rozmezí 4 až 4,2 mld. USD , což by při střední hodnotě značilo 25% yoy zlepšení. Čistý zisk na akcii by měl skončit mezi 0,94 až 1,02 USD , tedy s přibližně 45% yoy nárůstem. Konsensus trhu je v podstatě totožný.Výsledky jsou to samozřejmě skvělé, jen jádrový byznys budeme do budoucna bedlivě sledovat. Akcie odpovídají 4% růstem ceny před otevřením trhu.