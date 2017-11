Celosvětový objem aktiv pod správou se zdvojnásobí, pro jejich manažery je to výzva

Odvětví správy aktiv zažije v příští dekádě rychlý růst, vyplývá ze zprávy společnosti PwC. Stárnutí světové populace spolu s rozrůstajícím se jměním té nejbohatší části a posunem od státních příspěvků k vlastnímu spoření způsobí nárůst spravovaného majetku do roku 2025. Transformace ovšem znamená také nutnost zvýšené inovace a větší integrace technologií pro dlouhodobou prosperitu správců aktiv.

Celosvětový objem spravovaných aktiv dosahující v roce 2016 84,9 bilionů dolarů by měl, podle studie, vzrůst za necelých deset let o 70 % na 145,5 bilionů v roce 2025. Měl by tak dosahovat ročního průměrného růstu až o 6,2 %, ještě větší rychlostí by pak měly růst regiony Latinská Amerika a Asie-Pacifik. Joe Linhares, ředitel Russell Investments v Evropě, s odhadem PwC souhlasí:„Zaměstnanci musí investovat výrazně vyšší částky než nyní pro dosažení slušných důchodových příjmů. Množství nevyužité hotovosti je v současnosti obrovské“, říká Linhares.

Rychle porostou především alternativní druhy aktiv jako jsou reality, private equity a soukromý dluh, ty se do roku 2025 zdvojnásobí. Z celkového objemu spravovaných aktiv vytvoří až 15 %. Patrný bude také přesun kapitálu z aktivní správy, kdy manažer vyhledává konkrétní příležitosti za účelem předčit trhy, do pasivní, která sleduje pohyby specifických indexů a portfolií.

Společnosti nabízející nízkonákladové finanční produkty sledující indexy pak budou největší příjemci nově spravovaného kapitálu, z aktuálních 14,2 bilionů dolarů stoupne do roku 2025 spravovaný objem na 36,6 bil. USD. Bude za to moci vzrůstající povědomí o dopadu transakčních poplatků na míru zhodnocení. Dvě největší společnosti poskytující tyto produkty, BlackRock a Vanguard, se pak z dnes spravovaných 10,7 bil. USD mohou dostat až na 16 bil. USD, očekává PwC.

Podle Olwyna Alexandera, ředitele divize wealth management PwC, však budou správcovské firmy v blízké době čelit řadě překážek. „Odvětví se v příštích deseti letech zásadně změní, ať už jde o výši poplatků, produktovou nabídku, distribuci nebo regulaci. Výsledkem podle mne bude menší počet společností,které budou levněji spravovat výrazně více kapitálu“, říká Alexander.

Technologií, která má potenciál část těchto změn přinést, je blockchain. Ten by mohl zcela odstranit zavedený způsob zúčtování a vypořádání proběhlých transakcí mezi investory. Správcovské firmy také uvažují o přímém obchodování mezi sebou pomocí blockchainu, čímž by zcela eliminovaly potřebu zapojení třetích stran a výrazně tak snížily s tím spojené náklady. Zároveň by díky menší administrativní zátěži poklesl i počet potřebných zaměstnanců.

„Marže by se staly, skrze automatizaci middle a back office, dlouhodobě udržitelnější, zároveň by se ziskovost firem spravujících aktiva mohla i zvýšit a to při snižování nákladů spojených s front office“, uzavírá Will Riley, manažer fondu Guinness Global Money Managers.





(Zdroje: FT, CNBC, Business Insider)