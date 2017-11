Ziskovost čtveřice největších bank v ČR je velmi dobrá. Pozor ale musejí dávat na náklady

Čtveřice největších bank v Česku za tři čtvrtletí roku 2017 vydělala zhruba 41,9 miliardy Kč, což je o přibližně šest procent více než ve stejném období loni. Vyplývá to z výsledků bank. Výsledky za celý letošní rok by podle odborníků mohly být rekordní.



Ziskovost českých bank je podle mínění analytiků velmi vysoká. Zisky rostou zejména díky nárůstu čistých úrokových příjmů, což je důsledek vyššího objemu poskytnutých půjček a nízké míry nesplácení. Tento stav by se zatím měnit neměl. Zájem o úvěry bude vysoký i v roce 2018. Banky ale musí dávat pozor na nárůst nákladů. Zejména osobní náklady začínají rychle stoupat, jelikož se zaměstnanci snaží o vyjednávání vyšších peněžních či nepeněžních odměn.



Čistý zisk skupiny ČSOB za tři čtvrtletí 2017 stoupl meziročně o 13 procent na 13,5 miliardy Kč. Zisk rostl hlavně díky silné výkonnosti finančních trhů, vyšším příjmům z poplatků u investičních produktů, platebních karet, úvěrů a zahraničních plateb a jednorázovému zisku z vypořádání dřívějšího soudního sporu v prvním čtvrtletí 2017. Komerční bance vzrostl za tři čtvrtletí čistý zisk meziročně o 5,5 procenta na 11,2 miliardy korun. Bez jednorázových příjmů za podíly ve společnosti Visa a ve zpracovateli karetních plateb Cataps v loňském roce a bez vlivu přecenění a prodeje budov centrály v letošním roce dosáhl zisk 10,3 miliardy Kč, a byl tak vyšší o 13,1 procenta.

Čistý zisk podle banky vzrostl díky nízkým nákladům na riziko. "Výsledek prvních tří čtvrtletí je ovlivněn neobvyklou situací na českém bankovním trhu, kde přetrvávají důsledky měnových intervencí," uvedl pro agenturu ČTK generální ředitel Komerční banky Jan Juchelka. České spořitelně klesl za tři čtvrtletí čistý zisk meziročně o 1,8 procenta na 11,7 miliardy korun. Za meziročním poklesem zisku je podle banky loňský jednorázový výnos z prodeje akcií společnosti Visa Europe, bez tohoto vlivu by se meziroční čistý zisk zvýšil o 8,7 procenta. "Růst hypotečních, spotřebitelských i firemních úvěrů dokazuje, že se daří domácnostem i firmám. Jejich dobrou kondici potvrzuje také klesající podíl špatných úvěrů," citovala agentura ČTK předsedu představenstva ČS Tomáše Salomona. Česká a slovenská UniCredit Bank vykázala za tři čtvrtletí čistý zisk 217 milionů eur (5,5 miliardy Kč), což je meziroční růst o 18,5 procenta.

Výsledky největších bank v ČR (v mld. Kč)

(Zdroj: Banky, ČTK)